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<a href="http://33live.ru/novosti/12-04-2018-den-kotoryj-izmenil-mir.html" target="_blank">День, который изменил мир!</a> - Открыл дорогу к звёздам. 57 лет назад в Космос полетел первый человек, Юрий Гагарин. 12 апреля во всём мире отмечается День авиации и космонавтики. Именно с этого момента началась эра космических путешествий и открытий. В честь праздника по всей стране прошли акции и флешмобы, а на сайте Минобороны опубликовали архивные документы, связанные со службой первого космонавта. Во Владимире дату отметили Равнением на Гагарина. Подробнее в нашем следующем материале.