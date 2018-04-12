Шоумен Гоген Солнцев решил отпраздновать бракосочетание с Екатериной Терешкович на площадке проекта Дом-2. Не все близкие и друзья смогут попасть на это яркое мероприятие.

ШоуменГоген Солнцев решил отпраздновать бракосочетание с Екатериной Терешкович наплощадке проекта "Дом-2". Не все близкие и друзья смогут попасть на это яркоемероприятие.ИзначальноГоген рассылал приглашения на банкет, который должен был проходить в одном изстоличных яхт-клубов. Был запланирован стол на 70 персон и выступление Сергея Пенкина и группы "Фактор 2".Однако, позднее он передумал и решил отметить созданиеновой ячейки общества на скандальном телешоу. Добавим, что из-за того, что московскаяплощадка "Дома-2" может вместить в себя только небольшую группу гостей,некоторым приглашенным придется остаться дома.Гвоздемвечера станет презентация дебютного сингла скандально известной Дианы Шурыгинойи певца Саши Акта. Ребята в дуэте записали уже три песни и до конца годапланируют выпустить альбом. В конце вечера присутствующих ждет огромный торт откондитера Алекса Куша, сообщает Starhit.ru.Добавим,что 63-летняя Екатерина и 37-летний Гоген узаконили свои отношения сегодня 12апреля 2018 года. По слухам, престарелая невеста весьма состоятельна и имеетсерьезные связи в нужных Солнцеву кругах. Их роман закрутился, когда Еленапришла на спектакль к Гогену и предложила профинансировать другие его проекты.А он ответил ей любовью и предложил свое роскошное молодое тело.Передтем, как пойти в ЗАГС, Солнцев и старушка поклялись в верности до гроба передлицом Господа в храме. Фотографии венчания красавчика и седовласой низкорослойдамы взорвали интернет.