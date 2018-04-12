Шоумен
Гоген Солнцев решил отпраздновать бракосочетание с Екатериной Терешкович на
площадке проекта Дом-2. Не все близкие и друзья смогут попасть на это яркое
мероприятие.
Шоумен
Гоген Солнцев решил отпраздновать бракосочетание с Екатериной Терешкович на
площадке проекта "Дом-2". Не все близкие и друзья смогут попасть на это яркое
мероприятие.
Изначально
Гоген рассылал приглашения на банкет, который должен был проходить в одном из
столичных яхт-клубов. Был запланирован стол на 70 персон и выступление Сергея Пенкина и группы "Фактор 2".
Однако, позднее он передумал и решил отметить создание
новой ячейки общества на скандальном телешоу. Добавим, что из-за того, что московская
площадка "Дома-2" может вместить в себя только небольшую группу гостей,
некоторым приглашенным придется остаться дома.
Гвоздем
вечера станет презентация дебютного сингла скандально известной Дианы Шурыгиной
и певца Саши Акта. Ребята в дуэте записали уже три песни и до конца года
планируют выпустить альбом. В конце вечера присутствующих ждет огромный торт от
кондитера Алекса Куша, сообщает Starhit.ru.
Добавим,
что 63-летняя Екатерина и 37-летний Гоген узаконили свои отношения сегодня 12
апреля 2018 года. По слухам, престарелая невеста весьма состоятельна и имеет
серьезные связи в нужных Солнцеву кругах. Их роман закрутился, когда Елена
пришла на спектакль к Гогену и предложила профинансировать другие его проекты.
А он ответил ей любовью и предложил свое роскошное молодое тело.
Перед
тем, как пойти в ЗАГС, Солнцев и старушка поклялись в верности до гроба перед
лицом Господа в храме. Фотографии венчания красавчика и седовласой низкорослой
дамы взорвали интернет.