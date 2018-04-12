Москва тщательно следит за заявлениями из Вашингтона по поводу ситуации в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва тщательно следит за заявлениями из Вашингтона по поводу ситуации вСирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песковотметил, что в Кремле по-прежнему считают, что крайне необходимо избегатькаких-либо шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии. Такимобразом Россия предупредила не на шутку разошедшегося в своих военных амбицияхамериканского лидера Дональда Трампа о своей жесткой позиции по данному вопросу.По словампресс-секретаря Владимира Путина, "это имело бы чрезвычайно деструктивноевлияние на весь процесс сирийского урегулирования". Известно, что президентуСША уже представили на рассмотрение несколько вариантов мер в отношении Сирии вответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума.Напомним, 11 апреля, ДональдТрамп взорвал Сеть своими заявлениями в Twitter, призвав Россиюготовиться к ракетному обстрелу Сирии, но вскоре предложил Москве остановить гонку вооружений. Но позже появиласьинформация, что удар по сирийским территориям может быть нанесен уже 12 апреля.Как писали Dni.Ru,президент России Владимир Путин дал оценку резко обострившейся международнойобстановке. По его словам, она становится все более хаотичной, что не может невызывать беспокойство. Глава государства выразил надежду, что "здравыйсмысл в конце концов возобладает".