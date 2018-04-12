Москва тщательно следит за заявлениями из Вашингтона по поводу ситуации в
Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Москва тщательно следит за заявлениями из Вашингтона по поводу ситуации в
Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков
отметил, что в Кремле по-прежнему считают, что крайне необходимо избегать
каких-либо шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии. Таким
образом Россия предупредила не на шутку разошедшегося в своих военных амбициях
американского лидера Дональда Трампа о своей жесткой позиции по данному вопросу.
По словам
пресс-секретаря Владимира Путина, "это имело бы чрезвычайно деструктивное
влияние на весь процесс сирийского урегулирования". Известно, что президенту
США уже представили на рассмотрение несколько вариантов мер в отношении Сирии в
ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума.
Напомним, 11 апреля, Дональд
Трамп взорвал Сеть своими заявлениями в Twitter, призвав Россию
готовиться к ракетному обстрелу Сирии, но вскоре предложил Москве остановить гонку вооружений. Но позже появилась
информация, что удар по сирийским территориям может быть нанесен уже 12 апреля.
Как писали Dni.Ru,
президент России Владимир Путин дал оценку резко обострившейся международной
обстановке. По его словам, она становится все более хаотичной, что не может не
вызывать беспокойство. Глава государства выразил надежду, что "здравый
смысл в конце концов возобладает".