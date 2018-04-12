Мужчины уговорили пенсионера сыграть с ними в карточную игру и в конце партии потребовали денежные средства якобы в счет уплаты карточного долга...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское задержали пятерых подозреваемых в мошенничестве в отношении 71-летнего пенсионера и хищении у него 100 тысяч рублей.В отдел полиции обратился пожилой мужчина с сообщением о хищении у него денег. Потерпевший сообщил, что на авторынке к нему подошли неизвестные и предложили выгодно приобрести товар, проехав на автомобиле до склада. По пути мужчины уговорили пенсионера сыграть с ними в карточную игру и в конце партии потребовали денежные средства якобы в счет уплаты карточного долга. После этого пожилой мужчина передал им денежные средства и обратился в полицию. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых. Ими оказались жители столицы и приезжие в возрасте от 33 до 76 лет.По данному факту следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двоих – домашний арест, остальным – подписка о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93