Весь мир застыл в ожидании: вот уже четвертый день подряд Дональд Трамп не может расстаться со своим смартфоном. Американский президент строчит в Twitter противоречивые сообщения. То он запускает какие-то новые и умные ракеты, то вдруг предлагает России избавиться от оружия, при этом постоянно называет законного избранного президента государства, представленного в ООН, животным.

Весь мир застыл в ожидании: вот уже четвертый день подрядДональд Трамп не может расстаться со своим смартфоном. Американский президентстрочит в Twitter противоречивые сообщения. То он запускает какие-то новые иумные ракеты, то вдруг предлагает России избавиться от оружия, при этом постоянноназывает законного избранного президента государства, представленного в ООН,животным.Историки и специалисты более точных наук, наверняка, когда-нибудьдадут оценку чрезмерной активности 45-го президента в социальных сетях. Пока жеДональд Трамп продолжает всех пугать. Причем, волнение вызывают не его угрозыроссийскому и сирийскому президентам и, как следствие, человечеству в целом, асобственно душевное состояние хозяина Белого дома.Шутники уже предположили, что у Трампа биполярноерасстройство. Тот, кто смотрел американский сериал "Родина", помнятего главную героиню Кэрри Мэтисон, которую бросало то в жар, то в холод. Она немогла победить депрессию и боролась с маниакальным состоянием. Похоже, что иТрампу непросто справиться со своими эмоциями.В понедельник лидер США запустил таймер обратного отсчетаперед обещанным решением по Сирии после того, как оттуда начали поступать сообщенияо химической атаке с большим числом жертв среди мирного населения. Не приведяни одного весомого доказательства, Штаты сразу же обвинили в ней Башара Асада,а соучастником преступления, которого не было, назначили Владимира Путина. Трампвзял на раздумья 48 часов.Судя по сообщениям от берегов Сирии, там началось активноедвижение американского флота и весь мир подумал, что спустя двое суток, Трампначнет бомбардировки и ракетную атаку по местам дислокации сирийских войск. Ноэтого не произошло, зато на страничке Трампа в его любимой соцсети появилсяугрожающий пост."Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии.Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и умные! Не надоподдерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получаетудовольствие!"Ну все, приехали – подумали в мире и стали ждатьамериканской атаки на дворец Асада и все его резиденции в Дамаске иокрестностях. Как бы не так! Через 40 минут вместо умных ракет в Сирии все втом же Twitter настраничке Трампа появилось сообщение следующего содержания:"Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было,включая период холодной войны. Тому нет никаких причин. Мы нужны России, чтобыпомочь им с экономикой, что будет довольно просто, а нам нужно, чтобы всестраны сплоченно работали. Прекратим гонку вооружений?"Понять логику Трампа после этого твитта стало еще сложнее.Получается, запуск умных ракет отменяется?! Весь мир вздохнул с облегчением, ате, кто уже собирал рюкзак с тушенкой и готовился к спуску в бомбоубежище,пошел вместо этого на работу. Но осадочек, как говорится, остался. Ведь можнопредположить, что на состояние Трампа действуют какие-то неведомые силы и черезчас он напишет "Я пошутил".Но написал он только через сутки, сегодня 12 апреля. "Яникогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Это может быть оченьскоро, а может быть совсем не так скоро. В любом случае, США под моимуправлением делает великое дело, избавляя регион от "Исламского государства"(деятельность организации запрещена в России – прим. ред.) Где же наше "Спасиботебе, Америка", – гласило новое сообщение.Выходит, что атака на Сирию все-таки будет, но Трамп ещебольше напустил тумана. Получается, что умные ракеты могут взлететь в любоймомент. Правда, нельзя исключать и тот факт, что взлетят они снова только в Twitter.Если отбросить в сторону юмор и иронию, то становится как-тогрустно. Лидер великой державы, считающей себя главной на Земле, ведет войны всоциальных сетях, угрожает президентам других государств и не несет за этоникакой ответственности. А что, если он и ядерную кнопку сначала нажмет, ачерез 10 минут поймет, что погорячился. Правда, в этом случае читателей еготвиттов заметно поубавиться.С точки зрения военной науки, твиттер-дипломатия Трампа невыдерживает никакой критики. Обычно спецоперации такого масштаба готовятсятайно и знает их специфику очень ограниченный круг лиц. Теперь же, после того,как американский лидер разболтал всему миру о своих намерениях, те силы, противкоторых замышляется атака, наверняка, каким-то образом смогут к ней подготовиться.Малотого, с каждым днем вероятность американского удара по Сирии уменьшается в силуразных обстоятельств. 12 апреля, к примеру, стало известно о том, что через двадня в Сирию прибудет и начнет там работу специальная миссия ОЗХО,которая будет искать следы применения химического оружия. Трудно представить,что Трамп рискнет ударить по Сирии, подвергнув опасности жизнь международныхэкспертов.