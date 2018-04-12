Весь мир застыл в ожидании: вот уже четвертый день подряд
Дональд Трамп не может расстаться со своим смартфоном. Американский президент
строчит в Twitter противоречивые сообщения. То он запускает какие-то новые и
умные ракеты, то вдруг предлагает России избавиться от оружия, при этом постоянно
называет законного избранного президента государства, представленного в ООН,
животным.
Весь мир застыл в ожидании: вот уже четвертый день подряд
Дональд Трамп не может расстаться со своим смартфоном. Американский президент
строчит в Twitter противоречивые сообщения. То он запускает какие-то новые и
умные ракеты, то вдруг предлагает России избавиться от оружия, при этом постоянно
называет законного избранного президента государства, представленного в ООН,
животным.
Историки и специалисты более точных наук, наверняка, когда-нибудь
дадут оценку чрезмерной активности 45-го президента в социальных сетях. Пока же
Дональд Трамп продолжает всех пугать. Причем, волнение вызывают не его угрозы
российскому и сирийскому президентам и, как следствие, человечеству в целом, а
собственно душевное состояние хозяина Белого дома.
Шутники уже предположили, что у Трампа биполярное
расстройство. Тот, кто смотрел американский сериал "Родина", помнят
его главную героиню Кэрри Мэтисон, которую бросало то в жар, то в холод. Она не
могла победить депрессию и боролась с маниакальным состоянием. Похоже, что и
Трампу непросто справиться со своими эмоциями.
В понедельник лидер США запустил таймер обратного отсчета
перед обещанным решением по Сирии после того, как оттуда начали поступать сообщения
о химической атаке с большим числом жертв среди мирного населения. Не приведя
ни одного весомого доказательства, Штаты сразу же обвинили в ней Башара Асада,
а соучастником преступления, которого не было, назначили Владимира Путина. Трамп
взял на раздумья 48 часов.
Судя по сообщениям от берегов Сирии, там началось активное
движение американского флота и весь мир подумал, что спустя двое суток, Трамп
начнет бомбардировки и ракетную атаку по местам дислокации сирийских войск. Но
этого не произошло, зато на страничке Трампа в его любимой соцсети появился
угрожающий пост.
"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии.
Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и умные! Не надо
поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает
удовольствие!"
Ну все, приехали – подумали в мире и стали ждать
американской атаки на дворец Асада и все его резиденции в Дамаске и
окрестностях. Как бы не так! Через 40 минут вместо умных ракет в Сирии все в
том же Twitter на
страничке Трампа появилось сообщение следующего содержания:
"Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было,
включая период холодной войны. Тому нет никаких причин. Мы нужны России, чтобы
помочь им с экономикой, что будет довольно просто, а нам нужно, чтобы все
страны сплоченно работали. Прекратим гонку вооружений?"
Понять логику Трампа после этого твитта стало еще сложнее.
Получается, запуск умных ракет отменяется?! Весь мир вздохнул с облегчением, а
те, кто уже собирал рюкзак с тушенкой и готовился к спуску в бомбоубежище,
пошел вместо этого на работу. Но осадочек, как говорится, остался. Ведь можно
предположить, что на состояние Трампа действуют какие-то неведомые силы и через
час он напишет "Я пошутил".
Но написал он только через сутки, сегодня 12 апреля. "Я
никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Это может быть очень
скоро, а может быть совсем не так скоро. В любом случае, США под моим
управлением делает великое дело, избавляя регион от "Исламского государства"
(деятельность организации запрещена в России – прим. ред.) Где же наше "Спасибо
тебе, Америка", – гласило новое сообщение.
Выходит, что атака на Сирию все-таки будет, но Трамп еще
больше напустил тумана. Получается, что умные ракеты могут взлететь в любой
момент. Правда, нельзя исключать и тот факт, что взлетят они снова только в Twitter.
Если отбросить в сторону юмор и иронию, то становится как-то
грустно. Лидер великой державы, считающей себя главной на Земле, ведет войны в
социальных сетях, угрожает президентам других государств и не несет за это
никакой ответственности. А что, если он и ядерную кнопку сначала нажмет, а
через 10 минут поймет, что погорячился. Правда, в этом случае читателей его
твиттов заметно поубавиться.
С точки зрения военной науки, твиттер-дипломатия Трампа не
выдерживает никакой критики. Обычно спецоперации такого масштаба готовятся
тайно и знает их специфику очень ограниченный круг лиц. Теперь же, после того,
как американский лидер разболтал всему миру о своих намерениях, те силы, против
которых замышляется атака, наверняка, каким-то образом смогут к ней подготовиться.
Мало
того, с каждым днем вероятность американского удара по Сирии уменьшается в силу
разных обстоятельств. 12 апреля, к примеру, стало известно о том, что через два
дня в Сирию прибудет и начнет там работу специальная миссия ОЗХО,
которая будет искать следы применения химического оружия. Трудно представить,
что Трамп рискнет ударить по Сирии, подвергнув опасности жизнь международных
экспертов.