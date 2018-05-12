В Ярославле завершился X Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Спектакли, концерты классической музыки, мастер-классы – от разнообразия программы разбегались глаза. А кульминаций фестиваля стало выступление одной из наиболее эмоциональных представительниц джазового направления мировой музыки Нино Катамадзе. С грузинской певицей-хулиганкой, как она сама себя называет, за кулисами встретился корреспондент Dni.Ru.

В Ярославле завершился X Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Спектакли, концерты классической музыки, мастер-классы – от разнообразия программы разбегались глаза. А кульминаций фестиваля стало выступление одной из наиболее эмоциональных представительниц джазового направления мировой музыки Нино Катамадзе. С грузинской "певицей-хулиганкой", как она сама себя называет, за кулисами встретился корреспондент Dni.Ru.Нино, в Грузии очень сильны литературные традиции. Достаточно вспомнить, что первый сохранившийся памятник грузинской литературы – "Мученичество Шушаник" Якова Цуртавели – написан еще V веке. А как Вам литература помогает в творчестве?Для меня книги и фольклор – это мой воздух. Сегодня в Грузии появилось много проектов и конкурсов, помогающих начинающим литераторам. Книги грузинских писателей переводятся на многие языки мира. А в Германии, где я скоро буду выступать, проходит год грузинской литературы. У меня с собой тоже всегда есть книга, жаль, что времени на нее мало остается. Cейчас, например, в сумочке "Доктор Живаго" Бориса Пастернака.Чем Вы объясните особую любовь в России к артистам из Грузии – Катамадзе, Брегвадзе, Кикабидзе?Наверное, тем, что фамилии всех названных артистов заканчиваются на "дзе" (смеется). Мне всегда хотелось показать современную грузинскую культуру – то, чем моя страна дышит, как она развивается. И современные артисты, и те, которые начинали петь еще при Советском Союзе, всегда отличались порядочностью. Может, в этом все дело?А насколько ревностно относятся в Грузии к тому, что Вы выступаете и зарабатываете в России, если учесть непростые отношения между нашими странами?Мне, конечно, хочется рассказать о той боли, которая сегодня существует – о людях, которых крадут и убивают, о провокациях на границе Южной Осетии с Грузией. После одной из них, например, в марте этого Нани Брегвадзе отменила запланированный в Москве юбилейный концерт. И, конечно, в моей стране есть ко мне масса вопросов по поводу того, где и для кого я выступаю. Но у меня есть и ответы. За выступления в России многие меня осуждают, и, наверное, имеют на это право.