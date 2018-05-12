При всех своих странностях и порой не совсем адекватном поведении нынешний президент Украины на самом деле не такой уж рубаха-парень и открытый человек. Сколотив неплохой капитал на сомнительных сделках и спрятав его в офшорах, Петр Порошенко добрался до самой вершины власти и теперь чувствует себя защищенным и от собственного народа, и от следственных органов. Очевидно, что свои самые сокровенные тайны он унесет с собой в могилу, но часть скелетов в шкафу Порошенко все-таки стали достоянием общественности.

Привсех своих странностях и порой не совсем адекватном поведении нынешнийпрезидент Украины на самом деле не такой уж рубаха-парень и открытый человек.Сколотив неплохой капитал на сомнительных сделках и спрятав его в офшорах, ПетрПорошенко добрался до самой вершины власти и теперь чувствует себя защищенным иот собственного народа, и от следственных органов. Очевидно, что свои самые сокровенныетайны он унесет с собой в могилу, но часть скелетов в шкафу Порошенко все-таки стали достоянием общественности.ОДНИМСЛОВОМ – РУМЫНПроисхождениеПетра Порошенко, как и его настоящая фамилия, остаются большой загадкой дляисследователей запутанной биографии президента. По некоторым данным, его отецАлексей носил до свадьбы с Евгенией Порошенко фамилию Вальцман, что можетговорить о еврейских корнях нынешнего защитника украинского языка, народа игосударственности. При этом родители будущего главы Незалежной родились в КоролевствеРумыния, правда, сейчас эта территория Одесской области.В начале70-х годов семья переехала в молдавский, а ныне приднестровский город Бендеры. Там Петр окончил школу, там же с 10 лет занимался дзюдо и даже выполнил норматив кандидата в мастера спорта СССР.После школы учился в Киевском госуниверситете на престижном факультетемеждународных отношений.Интересенмолдавский период жизни семьи Порошенко. В 80-е годы в СССР махровым цветомрасцвело мелкое воровство госсобственности – появились так называемые несуны. Находчивыйотец будущего президента был тогда директором ремонтного завода и попался наудочку компетентных органов: он занимался приписками и воровством. За что иполучил пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.Видимо,папин неудачный опыт пригодился в жизни Петру Алексеевичу: он быстро усвоил,как нужно жить так, чтобы у него все было, а ему за это ничего не было.ШОКОЛАДНЫЙЗАЯЦПолучиввысшее образование, Порошенко не пошел работать по специальности, а началсобственный бизнес по продаже какао-бобов. В 90-е годы он купил несколько кондитерских предприятий, со временем построивцелую шоколадную империю "Рошен" с филиалами в России, Венгрии и странах Балтии.Созданные предприятиякондитерской промышленности принесли ему целое состояние и прозвище "шоколадныйкороль". Помимо кондитерских активов, в бизнес-портфеле Порошено есть спортивныеклубы, страховые компании, судостроительные предприятия, средства массовойинформации…Владелец газет,заводов и пароходов фактически развеял слухи о том, что стартовый капитал длясвоего бизнеса ему дал отец-сиделец. В 90-е годы в прессе активнораспространялась информация о том, что Порошенко-старший был одним из первых теневыхмиллионеров в СССР.Немаловажнаядеталь: отказатьсяот своих бизнес-активов после избрания президентом в 2014 году, конфетныймагнат так и не смог. Он не выполнил ни одного из взятых на себя обязательств.Видимо, сладкая жизнь настолько затягивает, что переформатировать ее вполитическую рутину не так-то просто.ОФШОРНЫЙОЛИГАРХДва года назад на Украинеразразился скандал после публикации так называемого панамского досье, секретныедокументы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung от анонимного источника. Выяснилось,что в самый разгар войны в Донбассе Порошенко учредил офшорную компанию.Онабыла задумана как холдинг для кипрских и украинских фирм группы "Рошен".Примечательно, что Порошенко перевел все свои деньги в офшор буквально черезнесколько месяцев после пламенной речи о борьбе с коррупцией. Украинскиеполитики и оппоненты президента потребовали тщательного расследования экономическихпреступлений главы государства, поднимался даже вопрос об импичменте, но, какговорится, воз и ныне там.Почемурасследование темных делишек Порошенко так и не довели до логического конца,можно только догадываться. Не иначе шоколадный король угостил всех жаждущих егокрови конфетами собственного производства.ЛЕСОРУБМАЙДАНАО том, какмалоизвестному политику Петру Порошенко удалось стать президентом Украины,ходят легенды. Говорят, что он был основным спонсором Евромайдана и деньгамипроложил путь во власть. Доля правды в этих утверждениях, безусловно, есть.Во времяосенне-зимних событий 2013-14 годов он был одним из многих политиков, вышедшихна площадь Независимости и уж точно единственным крупным бизнесменом, который сразусделал ставку на протестующих, в то время как его коллеги-миллиардерыпредпочитали отмалчиваться.Порошенкоскромно утверждал, что помогал сторонникам евроинтеграции исключительно дровамидля обогрева, водой и едой. В итоге получилось, что украинский переворот вынеск власти на своих волнах шоколадного короля, который всего лишь раздобылдровишек для костров в центре Киева.А ведь до этого он не был активен в украинской политикеи уж точно Порошенко никто не воспринимал серьезно как кандидата в президенты. Но,правда, жесткость свою в бизнесе проявлял не раз: в начале нулевых в Сетипоявилась аудиозапись телефонного разговора Порошенко с топ-менеджером,принадлежащего ему "Пятого канала". Бизнесмен эмоционально и в нецензурнойформе выражал неудовольствие, что его на канале мало показывают.ТЫЛУ ВРАГАИзвестно,что Петр Порошенко крайне негативно относится к России, но оказывается, многие родственникипятого президента Украины имеют российские корни. Жена нынешнего лидера Незалежнойродом из Липецка. Там, кстати, находится одна из кондитерских фабрик"Рошен". Наверное, это банальное совпадение.НевесткаПорошенко Юлия Алиханова хоть и родилась в Севастополе (тогда еще украинском),но получила среднее и высшее образование в Санкт-Петербурге и осталась тамработать. С будущим супругом Алексеем Порошенко познакомилась во Франции, где училась впрестижной международной школе.Журналистамудалось выяснить, что все родственники Порошенко, живущие в ненавистной емустране, голосовали за воссоединение Крыма с Россией. Такая вот ирония судьбы…НЕПРОЧЬ ВЫПИТЬПетрПорошенко не раз был замечен на официальных мероприятиях в состоянииалкогольного опьянения. Несколько раз это становилось причиной скандала. Как-тораз в самом начале АТО президент оговорился, выступая перед командованием ВСУ:хотел в очередной раз упомянуть ужасы российской агрессии, а вылетело"украинской". Выглядел и вел себя Порошенко тогда крайне неадекватно.Позжеукраинского лидера Петра Порошенкозаметили в нетрезвом виде во время его публичного выступления напресс-конференции в Мариуполе. Украинские политологи тактично назвали этовыступлением в особом состоянии.Примеровтакого состояния украинского лидера в Сети не счесть. Понятно, что работа навысшем государственном посту – дело непростое. Конечно утверждать, чтоПорошенко систематически злоупотребляет алкоголем, нельзя. Но недавно один из его бывшихсоратников (к слову, тоже не совсем адекватный политический персонаж) МихаилСаакашвили проболтался, что Порошенко имеет слабость к итальянским ифранцузским винам.