Известный в прошлом бразильский футболист Роналдо назвал фаворита чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня. По словам Зубастика, турнир должна выиграть сборная Бразилии.

Известный в прошлом бразильский футболист Роналдо назвал фаворита чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня. По словам "Зубастика", турнир должна выиграть сборная Бразилии."Уверен, что турнир получится потрясающим. Мой фаворит – Бразилия, но не потому что это моя родная страна. У нас действительно очень сильная команда. Последний раз мы выигрывали чемпионат мира в 2002 году, это было довольно давно. Пришло время повторить тот успех", — сказал Роналдо, которого цитирует РИА Новости.