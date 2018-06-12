Считанные дни остались до главного спортивного праздника 2018 года – Чемпионата мира по футболу, который принимает наша страна. Dni.Ru решили поговорить о провокациях и возможном исходе соревнований с ясновидящими.

Считанные дни остались до главного спортивного праздника 2018 года – Чемпионата мира по футболу, который принимает наша страна. Dni.Ru решили поговорить о провокациях и возможном исходе соревнований с ясновидящими."Хоть и считается, что дома и стены помогают, высокиеместа наша сборная не займет. Играть мы будем по 6-бальной шкале – на четверку.Этот чемпионат окажется для нас более успешным чем предыдущий, но исключительнопо эмоциональному состоянию. Поддержка Россиян будет беспрецедентная. Свояродная земля, близкие люди – все это создаст невероятную атмосферу, -рассказала в интервью Dni.Ru.Пообещала Абравитова провокации,которых будет предостаточно. "Не все сборные доедут до нас. Однако я настаиваю,что не нужно обращать внимание на нападки. Важно просто мобилизовать все силы иидти дальше", – сказала она.Ясновидящая отдельно отметилаповедение фанатов, причем не наших, а зарубежных. "Для них уже подготовленыопределенные сценарии: гости будут задираться, вести себя агрессивно. Основные проблемыбудут лежать именно в этой области. Нашим правоохранительным органам стоит этоучесть и подготовится должным образом", – добавила Абравитова.В преддверии ЧМ-2018 многоговорилось о возможных терактах, но успокоила нас. "Подобных происшествий я не вижу. Все будет проходить четко и врамках стратегии, которую выработали наши стражи порядка", – сказала она.Никаких трагедий во времямундиаля не увидела и . "Возможны локальные стычкии ссоры во время матчей. Ничего глобального не вижу, – рассказана она Dni.Ru. – Наши ребята играть будутзамечательно, матчи обещают быть невероятно зрелищными. Большой победы ждать нестоит, но наша сборная будет достойна аплодисментов. Некий темнокожий футболистокажет на поле небывалое сопротивление нашим игрокам и забьет максимальноеколичество голов, что и послужит поражением нашей сборной. Несмотря на неудачу,наши спортсмены поднимутся в глазах мировых болельщиков".