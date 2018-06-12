Стало известно имя главного судьи матча-открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии. Обслуживать встречу будет аргентинец Нестор Питана.

Стало известно имя главного судьи матча-открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии. Обслуживать встречу будет аргентинец Нестор Питана.Обслуживать матч сборных России и Саудовской Аравии доверено аргентинской бригаде судей во главе с Нестором Питаной. Помогать ему будут Эрнан Майдана и Хуан БелаттиНестору Питане – сорок два года. Его основная профессия – актер. На счету бывшего учителя физкультуры несколько ролей в аргентинских сериалах. Футбольным судьей Нестор стал 12 лет назад и быстро заработал репутацию одного из лучших судей Южной Америки. Нынешний чемпионат мира – второй в его биографии. В 2014 году он обслуживал матч сборных России и Южной Кореи.