Американские военные в Республике Корея пока не получали указаний о свертывании учений. Ранее о том, что Штаты откажутся от маневров у рубежей КНДР заявил Дональд Трамп. Американский президент выступил на пресс-конференции вскоре после завершения исторической встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Американские военные в Республике Корея пока не получали указаний о свертывании учений, сообщил представитель командования. Ранее о том, что Штаты откажутся от маневров у рубежей КНДР заявил Дональд Трамп. Американский президент выступил на пресс-конференции вскоре после завершения исторической встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре.Первая в истории встреча лидеров КНДР и США в цифрах: 12 секунд — рукопожатие, 35 минут — двусторонняя встреча и 5 слов с балкона, куда лидеры вышли пообщаться с журналистами."Хорошо, очень хорошо. Отличные отношения", — говорит Трамп.Нашлись у политиков и общие интересы: автомобили. У отеля "Капелла" припаркованы два "Кадиллака" Дональда Трампа по прозвищу "Зверь". Один американский президент даже решил показать северокорейскому лидеру. Ким Чен Ын оценил и пуленепробиваемые двери, и дизайн салона. Пожалуй, лучшую характеристику того, что происходило 12 июня на острове Сентоса, дал сам Дональд Трамп. Проходя по коридору, он небрежно заметил: "Похоже на кадры из фантастического фильма". Действительно, год назад такие заявления американского президента представить было сложно."Председатель Ким — очень умный, хороший переговорщик. Он хочет делать правильные вещи. Всякий, кто берет под контроль ситуацию так, как сделал он, а ему было 26 лет, способен управлять, причем управлять жестко. Он один из тысячи, кто способен на подобное".У журналистов, которые работали на саммите в этот день, другие цифры и другие впечатления: плюс 33 градуса в тени и шесть часов ожидания.На время саммита все подъезды к гостинице "Капелла" перекрыты. Сотни журналистов проводят часы ожидания сидя на тротуарах. С собой вода, еда и зонтики на случай дождя."Очень жарко, и непривычно влажно. Еще все в рубашках, в костюмах. Но это все ерунда. Главное — дождаться уже итогов и узнать, что решили!" — говорит продюсер корейского канала KBS Кен Сын Ген.Даже после скандалов в пресс-службе Белого дома на саму встречу пустили лишь семерых американских журналистов и столько же северокорейских. Так мало прессы еще не было ни на одной встрече Трампа.Перед подписанием итогового документа произошла небольшая заминка с шариковыми ручками для Ким Чен Ына. Подготовили одну ручку, воспользовался лидер КНДР в итоге другой, которую в самый последний момент неожиданно протянула его сестра. А потом так же быстро убрала ее обратно к себе в карман. В чем был смысл этого маневра, узнать так и не удалось. Вся северокорейская делегация и все журналисты из КНДР покинули остров сразу после церемонии подписания.Ким Чен Ын первым покидает отель "Капелла", где проходил саммит. Кортеж северокорейского лидера проезжает по мосту, который соединяет остров Сентоса с основной частью Сингапура. Ну а Трамп остается в отеле общаться с журналистами.Главный вопрос Трампу: какие именно гарантии безопасности США готовы предоставить КНДР? Но пока никакой конкретики. В итоговом документе лишь одно определение "надежные". Не назвал американский президент и сроков ликвидации ядерного оружия КНДР."Оружие будет ликвидировано в максимально сжатые сроки. Но санкции останутся", — отвечает американский президент.Санкции пока не снимают, дипломатические отношения не устанавливают. Но обещают миру большие перемены и обещают стремиться к стабильности на Корейском полуострове."Документ, который мы подписываем, всеобъемлющий. Я думаю, обе стороны будут очень впечатлены результатом", — объявляет на встрече Трамп."Мы провели историческую встречу и решили оставить прошлое позади", — провозглашает Ким.Дональду Трампу этот документ еще придется защитить перед политическими кругам в Вашингтоне, доказать, что не пошел на уступки Северной Корее. Ну а для Ким Чен Ына сам факт встречи — уже победа и расширение внешних связей. Вновь посольство в Пхеньяне открывает Малайзия. Готов к переговорам на высшем уровне премьер-министр Японии.