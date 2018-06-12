К трагедии в Волгограде, где в акватории Волги столкнулись баржа и пассажирский катамаран, привели действия владельца маломерного судна. Он сам управлял катамараном, полностью проигнорировав при этом и световые, и звуковые предупреждающие сигналы с баржи.

К трагедии в Волгограде, где в акватории Волги столкнулись баржа и пассажирский катамаран, привели действия владельца маломерного судна. Он сам управлял катамараном, полностью проигнорировав при этом и световые, и звуковые предупреждающие сигналы с баржи.При этом, по предварительным данным судебно-медицинских экспертов, владелец судна находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.По факту нарушения правил безопасности движения водного транспорта, приведшего к столкновению катамарана и грузового судна в Волгоградской области и гибели 11 человек, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.По поручению следствия проведено опознание всех 11 погибших, назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи осматривают поднятый на поверхность катамаран, при этом найдено шесть неиспользованных спасательных жилетов.Уже установлено, что всего на пассажирском судне в момент трагедии находилось 16 человек при разрешенной вместимости 12. Сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на соответствующих учетах с 2017 года.На месте происшествия работают следователи Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Дальнейшее расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.