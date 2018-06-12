Сотрудники полиции обнаружили утерянную куртку, а также утраченные документы в ресторане на Симферопольском шоссе, после чего вернули их законному владельцу...

В ОМВД России по району Зюзино г. Москвы поступило сообщение о том, что в отношении гражданина Великобритании был совершен грабеж.Как было установлено сотрудниками полиции, гражданин одного из иностранных государств находился на встрече со своими знакомыми, которые также являются иностранными гражданами, в ресторане на Верхней Красносельской улице.Один из его знакомых предложил поехать в другой ресторан, в котором заявитель, забыл куртку. В ней находились документы, а именно паспорт иностранного гражданина и паспорт болельщика.Сотрудники полиции обнаружили утерянную куртку, а также утраченные документы в ресторане на Симферопольском шоссе, после чего вернули их законному владельцу.Проверкой установлено, что никаких противоправных действий в отношении иностранного гражданина совершено не было.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве