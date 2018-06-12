Американские военные в Республике Корея пока не получали указаний о свертывании учений, заявил представитель командования. Ранее о том, что Штаты откажутся от маневров у рубежей КНДР, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции вскоре после завершения своей исторической встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Американские военные в Республике Корея пока не получали указаний о свертывании учений, заявил представитель командования. Ранее о том, что Штаты откажутся от маневров у рубежей КНДР, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции вскоре после завершения своей исторической встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре."Мы остановим эти военные учения", — пообещал Трамп, не забыв прибавить, что, хотя часть расходов берет на себя Южная Корея, "этого недостаточно, и учения обходятся в США в миллиарды долларов".По словам официального представителя войск США в Южной Корее подполковника Дженнифер Лаветт, пока размещенный там американский воинский контингент не получал указаний прекратить проведение военных учений в регионе. Не поступало и распоряжений относительно запланированных на ближайшую осень военных маневров "Ыльчи фридом гардиан" (Ulchi Freedom Guardian), передает ТАСС.До получения новых указаний вышестоящего командования, американские военные по согласованию с их южнокорейскими партнерами намерены "придерживаться своей текущей военной концепции", добавила Лаветт.При этом Трамп на пресс-конференции в Сингапуре рассказал, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос об американских войсках в Южной Корее: в настоящее время там дислоцированы примерно 28500 американских военнослужащих.В Минобороны Южной Кореи заявили, что не вели с партнерами из США никаких обсуждений касательно приостановки совместных военных учений, передает РИА Новости. Южнокорейское военное ведомство пытается прояснить по дипломатическим каналам, что именно имел в виду Дональд Трамп, говоря об остановке маневров. В интервью местному информагентству Yonhap представителей Минобороны Южной Кореи особо отметили: в данный момент "необходимо понять точное значение и намерение слов президента Трампа".