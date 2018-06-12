Ты чего ему все скармливаешь, а чего я буду есть, - жители Курильских островов разделили с медведем обед, после чего одна из женщин, до этого подкармливавшая хищника, с криками загнала животное на ближайшую сопку.

В сети размещены кадры совместного обеда людей и медведя, произошедшего на днях неподалеку от Южно-Курильска на острове Кунашир в Сахалинской области.На записи видно, как житель Курильских островов, проводившие время на приусадебном участке, подкармливают косолапого. В обмен на подачки, животное охотно вставало на задние лапы, приводя в восторг собравшихся.В какой-то момент любители отдыха на свежем воздухе решили, что медведю пора уходить. Одна из женщин, до этого делившаяся с хищником лакомством, с громким криком побежала в сторону животного и обратила его в бегство.