Победительница шоу Холостяк Дарья Клюкина показала сразу три свадебных платья. Подвенечные наряды девушка примерила в Великобритании.

Победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина показала сразу три свадебных платья. Подвенечные наряды девушка примерила в Великобритании.После завершения очередного сезона шоу "Холостяк" к Дарье Клюкиной привлечено неусыпное внимание СМИ и прочей заинтересованной общественности. Девушка не устает удивлять. То поклонники изнывали в ожидании, когда же Дарья и Егор Крид (рэпер, за сердце которого девушка и билась на реалити-шоу) наконец появятся вместе, то объявился бывший любовник с заявлением, что девушка всех обманула, а теперь Клюкина показала подвенечный наряд. Причем не один.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дарья выложила фотографии, на которых запечатлена в трех разных свадебных платьях. "Знаю, что жених не должен видеть платье невесты до свадьбы, но я же только вам его показываю 😁🤭🤫Теперь дружно выбираем какое из трёх мне больше всего к лицу: 1️⃣, 2️⃣ или 3️⃣? Чувствую себя принцессой в таких нарядах (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Клюкина.В Stories девушка выложила видео, на которых готовится к примерке. Дарье накладывают макияж, делают прическу. А потом Клюкину сняли в примерочной, где она, облаченная в платье и накидку с капюшоном, говорит: "Я готова".Многочисленные поклонники высказали свое мнение, в основном, отдав предпочтение самому первому наряду. "Тебе идет платье в котором ты была в финале холостяка", "Красотка", "Откуда такая взялась красота? Невеста, невеста, А чья – неизвестно, Откуда такая взялась красота?", "Дашуленька, не уж то ты выходить замуж за Егора? Я искренне рада за вас! Желаю вам любви на всю жизнь!!!", "А кто же жених?", "Ураааааа, Даша выходит замуж👑💖" – прокомментировали публикацию пользователи Сети.