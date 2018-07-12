Один из подростков, напавших на пермскую школу, по решению суда направлен на лечение в психиатрический стационар. Второму нападавшему продлили арест на два месяца.

Один из подростков, напавших на пермскую школу, по решению суда направлен на лечение в психиатрический стационар.Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в суде, оба подростка прошли психиатрическую экспертизу в рамках расследования уголовного дела. По ее итогам один был отправлен в психбольницу, а другому продлили срок содержания под стражей на два месяца (по 14 сентября).Инцидент в школе N127 в Перми произошел утром 15 января. Десятиклассник и его знакомый, бывший ученик той же школы, нанесли ножевые ранения ученикам 4-го класса и учительнице, а также ранили друг друга. Пострадали 15 человек. Больше всех пострадала учительница — она получила 17 ножевых ранений, защищая своих учеников. Позже она была представлена к госнаграде.Подросткам было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Им грозит до семи лет лишения свободы.