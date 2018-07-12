Бывшая супруга актера Андрея Гайдуляна Диана Очилова нарушила молчание. Женщина ответила на вопросы всех фанатов, кто переживал за них.

Бывшая супруга актера Андрея Гайдуляна Диана Очилова нарушила молчание. Женщина ответила на вопросы всех фанатов, кто переживал за них.Отношения Андрея Гайдуляна и Дианы Очиловой тянулись с 2010 года. Пара то расходилась, то воссоединялась. В 2016 году влюбленные сыграли красивую свадьбу за границей. Очилова поддерживала Гайдуляна, когда тот боролся с раком. После того, как стало известно об улучшении состояния здоровья звезды сериалов "Универ" и "СашаТаня", их семья окончательно распалась, просуществовав чуть больше года.После расставания бывшие супруги предпочитали не распространяться о причинах, но недавно Диана решила ответить на вопросы расстроенных фанатов. На своей страничке в Instagram в Stories девушка предложила спросить у нее что-нибудь и пообещала ответить. Вопросы не заставили себя ждать.Так, Очилова призналась, что не скучает по семейной жизни. "Не за чем скучать о том, что умерло. Надо лишь благодарить за то прекрасное время", – убеждена Диана. Бывшие супруги не общаются. "Он предал меня)) Он этого не хотел, так получилось)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.) Диана не страдает. "Удивляюсь", – призналась Очилова."Это " Жизнь " как принято говорить в обществе )) Это мое ощущение и мое мнение ! Почему ? Как ? Зачем ? Не разгребеш ! По итогу – искренне прошу, желаю и уверенна! каждый должен быть счастлив) И у каждого оно свое ! Хочу ли я семьи , Да ! Верю ли я людям , Да ! По одному, всех не судят !" – заключила Диана Очилова.Кстати, женщина дала понять, что не страдает в одиночестве. Бывшая супруга артиста обнародовала фотографию, на которой запечатлена с неким мужчиной. Однако лица его Диана предпочла не показывать. На вопрос, хочет ли она детей, Очилова ответила коротко: "Да уже пора".Напомним, что в июле 2015 года у Андрея Гайдуляна обнаружили лимфому. Популярный актер перенес несколько курсов химиотерапии и обследовался в Германии. В последнее время, по словам Андрея, его ничто не беспокоит, однако он регулярно проверяется во избежание рецидива.