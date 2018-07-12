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Готовимся морально. Сегодня дирекция федеральной трассы М-7 оповестила о том, что в ближайшие дни - дата не уточняется - начнётся капитальный ремонт Пекинки. Работы на 11-километровом участке будут вестись в два этапа. С 16 по 18 километр от поворота на Содышку до моста через реку Рпень работы закончатся в конце лета. Максимальная скорость движения там снизится до 40 километров в час. На другом участке - с 18 по 21 километр ремонт будет проводится только ночами. Проезжая часть будет сужаться до двух полос. В дневное время ограничений не будет.Юлия Зубкова, пресс-секретарь ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород: "В ходе капитального ремонта будет проведена масштабная работа. Будет полностью заменена дорожная одежда , асфальтобетонное покрытие, устроена разделительная полоса, укреплены и расширены обочины. Также будут построены переходно-скоростные полосы, обустроены 35 существующих примыканий. Для разделения встречных транспортных потоков установят барьерное ограждение. Помимо этого, федеральные дорожники заменят остановочные павильоны, линии электроосвещения, водопропускные трубы и новые коммуникации".Капитальный ремонт этого участка дороги должен привести к сокращению количества ДТП. Стоит отметить, что за 2016 год на этом участке произошло 60 аварий, за прошлый год - более 70. Снизить аварийность планируют за счет устройства барьерного ограждения и разделительной полосы. Эти условия исключат возможность встречных столкновений. Полностью ремонт будет закончен лишь в третьем квартале следующего года.