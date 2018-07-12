История эвакуации одного завода, которая навсегда объединила новгородский город Боровичи и посёлок Красная Горбатка нашей области. Во Владимире презентовали новую книгу. Она рассказывает о том, как в 1941 году в Селивановский район переехал машиностроительный завод вместе с сотнями рабочих, служащих и их семьями. Страницы истории перелистала Маргарита Махрова.

История эвакуации одного завода, которая навсегда объединила новгородский город Боровичи и посёлок Красная Горбатка нашей области. Во Владимире презентовали новую книгу. Она рассказывает о том, как в 1941 году в Селивановский район переехал машиностроительный завод вместе с сотнями рабочих, служащих и их семьями. Страницы истории перелистала Маргарита Махрова.Михаил Михайлович родился в городе Боровичи в июле 1941 через 25 дней после начала Великой Отечественной. В сентябре его с родителями, старшей сестрой и двухлетним братиком отправили в эвакуацию, вместе с машиностроительным заводом, на котором трудился отец. Так они оказались в посёлке Красная Горбатка Селивановского района.Михаил Петров, представитель трудовой династии Петровых: "Устроили нас, дали жильё временное, жильё было небольшое, уже 4 числа папа пошёл на работу, а мама сидела с нами. Приехали с одним небольшим чемоданом, где бельё было, остальное наживали, как говорится, на Горбатке".Вместе с оборудованием в тыл эвакуировали 448 человек - рабочих, служащих завода и их семьи. Население Красной Горбатки фактически удвоилось. Предприятие разместили в старых корпусах писчебумажной фабрики. Рабочим приходилось монтировать оборудование и ремонтировать помещения. Наладить производство и пустить станки удалось всего за несколько месяцев. Для фронта завод производил авиационные и зенитные прицелы. Люди трудились фактически круглые сутки с перерывом на короткий сон, прямо у станков.Татьяна Антохина, представительница семьи Глушковых: "Большинство работников завода - были пацаны и женщины, многие пацаны ведь даже не знали, что такое станок, и вот их квалифицированные рабочие обучали и тут же выпускали продукцию!"За годы войны рабочие семьи боровичей и жителей Горбатки стал родными. После Победы завод уже не вернулся в новгородскую область. Сначала перестроился на производство мирной продукции, а сейчас занимается военно-техническим производством и входит в состав Ковровского электромеханического завода. Рассказать историю эвакуации производства и героического подвига тружеников в годы войны три года назад решили общественники из Красной Горбатки.Татьяна Гусарова, составитель книги, председатель общественного движения "Мой адрес": "Мы поехали с экспедицией в город Боровичи, там мы нашли очень много интересных материалов, которые ранее не были известны у нас, во Владимирской области, собрали много историй, познакомились и подружились с краеведами боровичскими".Новая книга: "Боровичи - Селиваново. Путь из дома в дом" - это фотографии, документы, личные воспоминания потомков рабочих завода и жителей Красной Горбатки. Их общественники собирали вместе с краеведами и журналистами из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Израиля. Издать книгу удалось за счёт средств организации Росмолодёжь и гранта от администрации 33 региона.Ольга Дёмина, зам. директора департамента культуры Владимирской области: "Как начать жизнь на новом месте? Как не утратить родственные связи? Вот сохранение этой памяти, способствует укреплению того наследия, которое на сегодняшний день мы обязаны сохранить".Борис Зорин, первый зам. министра культуры Новгородской области: "Сегодня на Владимирской земле нам, новогородцам, очень и очень приятно быть! В этой книге и в этих судьбах, конечно же, речь, с одной стороны о заводе, а с другой стороны - о человеческой жизни, которая в каждом из нас".Новую книгу выпустили тиражом в 1200 экземпляров, найти её можно будет в библиотеках области. Авторы очень надеются, что её прочитают люди разного возраста и не останутся равнодушными.