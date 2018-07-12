Сообщения о тотальной слежке за пользователями по всему миру находят все новые подтверждения. Одна из популярных программ, передающее всю информацию о своем владельце спецслужбам – фитнес‐приложение для мобильных устройств.

Сообщения о тотальной слежке за пользователями по всему мирунаходят все новые подтверждения. Одна из популярных программ, передающее всюинформацию о своем владельце спецслужбам – фитнес‐приложение для мобильныхустройств.Секреты мобильного фитнес-приложения Polar Flow раскрыл бывшийтехнический директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США УильямБинни. По словам эксперта, прослужившего в агентстве более 35 лет, программа позволяетполучать информацию о местоположении военнослужащих по всему миру. И, скореевсего, она является расширением одного из проектов АНБ."Это похоже на программу АНБ Treasure Map (Картасокровищ – прим.ред), в каждый момент времени отслеживающую все устройства,соединенные в единую сеть. В данном случае это, возможно, представляетдополнительное подтверждение слежки в пользу АНБ", – заявил бывший шпион.Независимые специалисты ранее уже сообщали о возможностяхэтой программы. Расследование показало, что Polar Flow с помощьюфитнес-браслетов может служить инструментом для сбора конфиденциальных данных оместоположении военнослужащих и сотрудников спецслужб по всему миру, передаетОднако тогда разработчик проекта, финская компания Polar, заявила,что утечки личных данных через это приложение не было. Тем не менее, фирмасообщила, что функции приложения, позволяющие получать информацию опользователях, приостановлены.В прошлом году стало известно, что Google собираетинформацию о местонахождении пользователей Android с помощью сотовых вышек.Причем данные компания получает даже привыключенных службах геолокации или отсутствии sim-карты в телефоне. Смартфонвысылает идентификационные данные станций (Cell ID) в Google при первом доступев интернет.В компании эту информацию подтвердили – но заявили, чтоделают это лишь для того, чтобы ускорить отправку сообщений на телефонпользователя. И пообещали, что "больше так не будут".