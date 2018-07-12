Сообщения о тотальной слежке за пользователями по всему миру
находят все новые подтверждения. Одна из популярных программ, передающее всю
информацию о своем владельце спецслужбам – фитнес‐приложение для мобильных
устройств.
Сообщения о тотальной слежке за пользователями по всему миру
находят все новые подтверждения. Одна из популярных программ, передающее всю
информацию о своем владельце спецслужбам – фитнес‐приложение для мобильных
устройств.
Секреты мобильного фитнес-приложения Polar Flow раскрыл бывший
технический директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США Уильям
Бинни. По словам эксперта, прослужившего в агентстве более 35 лет, программа позволяет
получать информацию о местоположении военнослужащих по всему миру. И, скорее
всего, она является расширением одного из проектов АНБ.
"Это похоже на программу АНБ Treasure Map (Карта
сокровищ – прим.ред), в каждый момент времени отслеживающую все устройства,
соединенные в единую сеть. В данном случае это, возможно, представляет
дополнительное подтверждение слежки в пользу АНБ", – заявил бывший шпион.
Независимые специалисты ранее уже сообщали о возможностях
этой программы. Расследование показало, что Polar Flow с помощью
фитнес-браслетов может служить инструментом для сбора конфиденциальных данных о
местоположении военнослужащих и сотрудников спецслужб по всему миру, передает
Однако тогда разработчик проекта, финская компания Polar, заявила,
что утечки личных данных через это приложение не было. Тем не менее, фирма
сообщила, что функции приложения, позволяющие получать информацию о
пользователях, приостановлены.
В прошлом году стало известно, что Google собирает
информацию о местонахождении пользователей Android с помощью сотовых вышек.
Причем данные компания получает даже при
выключенных службах геолокации или отсутствии sim-карты в телефоне. Смартфон
высылает идентификационные данные станций (Cell ID) в Google при первом доступе
в интернет.
В компании эту информацию подтвердили – но заявили, что
делают это лишь для того, чтобы ускорить отправку сообщений на телефон
пользователя. И пообещали, что "больше так не будут".