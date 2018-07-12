Ресторанные холдинги столицы время от времени впрыскивают свежую кровь в собственный бизнес-организм, перезапуская серьезно отформатированные старые, или объявляя о запуске совершенно новых проектов. С одной стороны, это позволяет сохранять и расширять лояльную аудиторию. С другой – осваивать рыночные ниши. Новое заведение в составе Soho Family также ориентировано на решение самых разных задач.

Ресторанные холдинги столицы время от времени впрыскивают свежую кровь в собственный бизнес-организм, перезапуская серьезно отформатированные старые, или объявляя о запуске совершенно новых проектов. С одной стороны, это позволяет сохранять и расширять лояльную аудиторию. С другой – осваивать рыночные ниши. Новое заведение в составе Soho Family также ориентировано на решение самых разных задач.Речь идет о ресторане "Наволне", который совсем недавно открыл свои двери на Саввинской набережной. Создатели проекта рассматривают его как флагманский для всего холдинга. Надо признать, к тому достаточно оснований: трехэтажный лофт с каминами, мозаикой, дизайнерской мебелью и открытой кухней, исключительно удачная локация с видом на Москву-реку, оранжерея с раздвижным куполом, живая музыка, фирменные коктейли и, конечно, правильная еда.За кухню отвечает шеф-повар Евгений Чередниченко. Меню – вполне в традициях Soho Family – представляет собой причудливый микс европейской классики, адаптированной паназии и авторских блюд.На закуску непременно стоит попробовать салат из камчатского краба с мандарином (в виде мармелада и кусочков свежего плода), муссом из авокадо и крабовым чипсом или овощи с пророщенной гречихой, вяленой клюквой и пикантной имбирной заправкой.Отдельного упоминания заслуживает ассорти дим-самов. Их здесь готовят с чилийским сибасом, крабом, говядиной, уткой с апельсином и даже с фуа гра. Все это подается с четырьмя разными соусами – от нежного апельсинового до насыщенного остро-сладкого. Сочетать то и другое можно в любом порядке, но в случае чего всегда можно посоветоваться с официантом.В разделе горячего имеет смысл обратить внимание на превосходную говядину вок с густым соусом из черного перца и древесными грибами – получилось яркое, мощное и очень вкусное блюдо.Ну а на десерт не стоит себе отказывать в кусочке нежнейшего меренгового рулета. В 2018 году эта классика Soho остается столь же популярной, как и в предыдущие годы.Средний счет – 3 000 рублей.