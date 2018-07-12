Вы наверняка видели подборки самых красивых мест на Земле: лазурная вода на Мальдивах, пляжи Белой гавани в Австралии, соляная пустыня в Боливии. Но стоит начать планировать путешествие, чтобы увидеть эту красоту своими глазами, как становится ясно: бюджет* на поездку превышает все разумные пределы. Что делать? Выбирать более экономичные варианты!

Вы наверняка видели подборки самых красивых местна Земле: лазурная вода на Мальдивах, пляжи Белой гавани в Австралии, солянаяпустыня в Боливии. Но стоит начать планировать путешествие, чтобы увидеть этукрасоту своими глазами, как становится ясно: бюджет* на поездку превышает всеразумные пределы. Что делать? Выбирать более экономичные варианты!Вместе с сервисом путешествий OneTwoTrip Dni.Ru составилисписок красивых мест, путешествие в которые обойдется не слишком дорого, авпечатлений получите не меньше, чем в Китае или Мексике.До 20 000 рублейГорный парк "Рускеала", Карелия, РоссияБилеты на поезд Москва – Санкт-Петербург: от1016 рублей в одну сторонуБилеты на поезд Санкт-Петербург – Сортавала: от605 рублей в одну сторонуГостиница на 1 человека на 5 ночей в Сортавале:от 2400 рублейРаньше в карьере, главной достопримечательностипарка, добывали мрамор, которым облицованы многие исторические здания вСанкт-Петербурге, в том числе Исаакиевский собор. В середине XX века карьерзакрыли и затопили, и сегодня на этом месте – красивейший искусственный пруд смраморными берегами и прозрачной изумрудной водой. По вечерам в пятницу исубботу включают подсветку. Для любителей прогулок вокруг карьера расположенаэкскурсионная тропа, по которой весь парк можно обойти примерно за полторачаса.Если хотите получше рассмотреть красоту,возьмите лодку и проплывите на ней через мраморные гроты. При желании можноспуститься в штольню – вертикальную шахту, в которой добывали мрамор. Вход тудасвободный, без сопровождения гида.Еще стоит посмотреть на Рускеальский провал,который возник в 60-е годы XX века из-за взрывов на соседних карьерах.Спуститься в провал можно по специальной веревке, спуск обойдется в 1000рублей. После спуска пройдете по тоннелю и попадете в самый центр выработкимрамора. Учтите, что в провале холодно: лед там не тает даже летом.Не забудьте также посмотреть на Рускеальскиеводопады, расположенные в двух километрах от парка.Как добраться: из Москвы до Сортавалы прямого пути нет, нужноехать через Санкт-Петербург (подойдет любой поезд или самолет, но поездомдешевле). В Санкт-Петербурге на Ладожском вокзале покупайте билеты на поезд"Санкт-Петербург – Костомукша", он ходит только по средам и пятницам. Вам нужносойти на станции "Сортавала".Из Сортавалы до Рускеалы ходит рейсовый автобус.Пункт назначения этого автобуса – Вяртсиль, в Рускеале у него остановка.Озеро Рица, АбхазияАвиабилеты Москва – Сочи: от10 039 рублейГостиница на 1 человека на 5 ночей в Гагре: от2169 рублейВысокогорное озеро Рица – одно из самыхизвестных достопримечательностей Абхазии. Озеро сказочно красивое: зеленоватаявода настолько чистая и прозрачная, что дно просматривается аж на 10 метров.Правда, купаться в озере нельзя: опасно, да и вода слишком холодная. Чтобыполюбоваться Рицей, можно взять катамаран, а для любителей рыбалки организованыспециальные места.По пути к озеру вы увидите еще несколькокрасивых природных достопримечательностей, например, Голубое озеро, цветкоторого полностью соответствует названию. По легенде, вода отражает цвет глазстарца, жившего в пещере неподалеку. Он пустил на ночлег разбойников, которыеего убили, после чего вода и приобрела странный оттенок. А если отброситьлегенды, все дело в лазурите – голубом камне, покрывающем дно.У дороги на Рицу также есть два водопада —Девичьи слезы и Мужские слезы. Первый совсем маленький, всего несколькоручейков, текущих из скалы. Второй – больше и выше. Можно заехать и на еще одинводопад, Гегский, где снимали финальную сцену из советского фильма про ШерлокаХолмса, но попасть туда получится только на внедорожнике.Как добраться: для начала нужно добраться до Адлера или Сочи —туда летают регулярные рейсы из Москвы. Если есть возможность, дальше удобнеевсего взять машину или такси – общественный транспорт из Адлера до озера неходит. Еще один вариант – экскурсионный автобус, билет на который обойдется в800-1000 рублей.Если хотите добраться подешевле и общественнымтранспортом, придется ехать из абхазского города Гагра. Там же можно иостановиться на ночлег. Летом из Адлера в Гагру три раза в день ходитэлектричка. Время в пути – порядка двух часов. Из Гагры на озеро идут маршруткиили туристические автобусы. Регулярный общественный транспорт туда не ходит. Аудобнее всего, конечно, ехать на машине. Дорога до Рицы идет по ущелью горнойреки, поэтому не менее красива, чем само озеро.Еще один вариант – сесть в Сочи на автобус №173,который останавливается прямо напротив выхода из аэропорта. На нем доедете дограницы (Псоу), где пройдете паспортный контроль, а после КПП увидите настоянке множество пассажирских автобусов и маршруток, которые везут туристов доГагры и других курортных городов.До 30 000 рублейОлюдениз, ТурцияАвиабилеты Москва – Даламан: от18 979 рублейГостиница на 1 человека на 5 ночей в Олюденизе:от 3671 рублейКурорт Олюдениз, название которого с турецкогоязыка переводится как "мертвое море", ничем не похож на своего израильскогоколлегу. Турецкое море живое, яркое и невероятно живописное, а слово "мертвое"в названии в данном случае используется в значении "спокойное". Едут сюда,чтобы купаться в лагуне, лежать на пляже с белоснежным песком и летать напараплане с горы Бабадаг, которая возвышается над курортной деревней. К югу отдеревни расположен природный заповедник и красивейшая укромная бухта.Пляжи в Олюденизе песчано-галечные: окололежаков песок, а у воды – крупная круглая галька. Эти пляжи считаются самымикрасивыми в Турции, получают "Голубые флаги" и регулярно входят в рейтингилучших пляжей мира – и неудивительно. Море здесь нереального яркогобирюзово-голубого цвета, а природа вокруг поражает своей красотой. Всего пляжейтри – Бельджекиз, Лагуна и Кидрак. Самый протяженный – Бельджекиз, а самыйпопулярный – Лагуна, он переходит в песчаную косу. На косе расположенатерритория заповедной зоны, а пляжи в глубине залива – частные, некоторые изних принадлежат отелям.Национальный парк и Голубая лагуна привлекаютмножество туристов. Заповедник окружен соснами, а в самой лагуне вода очень соленая,чистая и настолько теплая, что тут можно купаться и зимой. Здесь довольно мелкои не бывает волн – идеальное место для семей с маленькими детьми.Как добраться: в курортный сезон из Москвы в Даламан летаютчартеры. Есть также регулярные рейсы через Стамбул.Из Даламана в Олюдениз общественным транспортомдобраться можно только через город Фетхие. Сначала нужно сесть в автобус (рейсывыполняют компании Havas и Muttas). Расписание движения обычно подстроено подграфик прилетов самолетов. Автобусная остановка расположена у входа в терминал.Билет обойдется в 4 евро, время в пути – чуть больше часа.В Фетхие автобус высадит вас на автостанции, нов Олюдениз нужно ехать не оттуда, а от торгового центра Эраста, которыйрасположен неподалеку. От центра на курорт каждые 15-20 минут стартуютмикроавтобусы-долмуши. За 2 евро и 25 минут пути эта турецкая маршрутка домчитвас до Олюдениза.Семь Рильских озер, БолгарияАвиабилеты Москва – София: от 20 769 рублейГостиница на 1 человека на 5 ночей вокрестностях Рильского национального парка: от 3051 рублейПриродная жемчужина Болгарии, высокогорныеРильские озера находятся на высоте 2100-2500 метров над уровнем моря. Пейзажвокруг неземной: зелени не слишком много, в основном горы – и, конечно,чистейшая вода, в которой отражается небо. Озера ледниковые, так что вода оченьхолодная: руку не получится продержать и минуту. В общем, о купании речи не идет.В парке есть несколько трекинговых маршрутов —как длинных, так и однодневных. За день можно легко обойти все озера. Восновную систему Рильских озер включены семь – Рыбное, Долгое, Трилистник,Близнецы, Почка, Глаз и Слеза. Слеза – самое высокое и чистое, вода такаяпрозрачная, что позволяет видеть далеко вглубь. Озеро Глаз идеальной овальнойформы. Озеро Почка по форме напоминает этот орган, а берега у него самые крутыеиз всех озер группы. Близнецы – самое большое озеро в парке. Трилистник тоженосит такое имя из-за формы; это озеро с самыми низкими берегами. Самое мелкоеозеро – Рыбное, а ниже всех расположено Нижнее. В нем собираются воды,вытекающие из других озер, и берет начало речка Джерман.За озерами лежит путь наверх, в горы. За 8-9часов по нему можно дойти до Рильского монастыря.Как добраться: из Москвы до Софии летают регулярные рейсы, авот дальше путь непростой: Рильские озера не относятся к популярнымтуристическим местам, и добираться на общественном транспорте до них придется спересадками.Удобнее всего ехать поездом. На центральномвокзале Софии возьмите билет до Дупницы. Туда отправляется 9 поездов ежедневно.Из Дупницы нужно будет доехать до Сапарева-Бани на автобусе, а оттуда найтипопутку или такси до Паничище – это ближайшее поселение к Рильскому парку.Можно сразу сесть на автобус из Софии доСапарева-Бани, но он ходит всего 1 раз в день.До самих озер удобнее всего добираться накресельном подъемнике от хижины "Пионерская", которая находится недалеко отПаничище. Подъемник работает с 9:00 до 18:00, на спуск желательно вернуться к17:00. На подъемнике до озер примерно полчаса езды. Можно дойти и пешком, нопара километров до озер займет несколько часов.До40 000 рублейОзеро Блед, СловенияАвиабилеты Москва – Любляна: от20 875 рублейГостиница на 1 человека на 5 ночей в Бледе: от9731 рублейОзеро Блед расположено у подножия Юлианских Альпна высоте 500 метров над уровнем моря. Оно подпитывается горячими источниками,но вода здесь не слишком теплая: летом прогревается максимум до +24°C. Тем неменее, любителей купаться в сезон (с июля по сентябрь) достаточно. Наозере есть два городских пляжа – оборудованный (вход напротив отеля "Парк") инеоборудованный (напротив отеля "Вилла Блед").Воду из источников также подают в бассейны приотелях, так что помимо красот природы вы можете получить полноценный спа-уход.Посреди озера расположен живописный искусственный островок с настоящейсредневековой церковью.Природа здесь кажется нетронутой цивилизацией:озеро кристально чистое, окружено лесами. Туристы приезжают в основном натермальные курорты и осматривать достопримечательности городка, но в Бледеесть, чем заняться, и любителям активного отдыха. В холодные зимы озеростановится огромным естественным катком, а летом можно взять напрокат лодку иликаноэ, порыбачить, покататься по берегам на велосипеде или поиграть в теннис.Есть здесь даже гольф-клуб, который считается одним из лучших в Европе. Оноткрыт с марта по ноябрь.Как добраться: из Москвы в Любляну круглый год летает несколькорегулярных рейсов. Город Блед, стоящий на одноименном озере, расположен всего в32 километрах от аэропорта Любляны, и если взять такси или арендовать машину,дорога займет всего 25-30 минут.Общественный транспорт до Бледа ходит спересадками. В аэропорту вам нужно будет сесть в автобус до городка Крань, азатем в Крани пересесть на автобус до Бледа. Автобусы на обеих частях маршрутаходят каждый час, весь путь займет примерно час без учета пересадки и времениожидания.Если вы едете до озера из Любляны, можно выбратьавтобус или поезд. Оба вида транспорта идут до Бледа без пересадок.Плитвицкие озера, ХорватияАвиабилет Москва – Загреб: от18 804 рублейГостиница на 1 человека на 5 ночей в районеПлитвицких озер: от 11 014 рублейПлитвицкий национальный парк – одно из самыхкрасивых природных достопримечательностей Европы. В 1979 году этот леснойкомплекс и система из 16 взаимосвязанных озер были включены в список всемирногонаследия ЮНЕСКО.Озера знамениты удивительными цветами – отлазурного до зеленого, серого и синего. Цвета постоянно меняются в зависимостиот количества минералов и микроорганизмов в воде, погоды и угла солнечныхлучей. Купаться в озерах нельзя, и это несколько разочаровывает туристов, затооставляет воду в первозданной чистоте.В парке организовано восемь пеших маршрутов, которыеотличаются протяженностью и сложностью. Самый короткий – всего 3,5 километра, асамый длинный – 18,3 км. Оптимальный маршрут "С" составляет 8 километров, пройтиего можно за 4-6 часов. Он начинается от входа №1 и включает в себя путешествиепо озеру на электрическом пароме и возвращение к старту на панорамном автобусе.По пути вы увидите все основные достопримечательности: каньоны Верхних и Нижнихозер, водопады, в том числе самый большой Великий водопад 78 метров высотой, ипещеры.Цена на вход в парк зависит от сезона и того, насколько дней вы приобретаете билет. Парк огромный, поэтому лучше всего провеститут пару дней. Билет на два дня в высокий сезон (1 июля —31 августа) стоит 400кун, или почти 4000 рублей.Как добраться: Плитвицкие озера находятся достаточно далеко отпривычных туристических мест Хорватии. Удобнее всего до них добираться изЗагреба, куда из Москвы несложно добраться на самолете.Из аэропорта Загреба нужно доехать доавтовокзала на автобусе, а после пересесть на автобус до озер (перевозчикAutotrans). Расписание и цены можно заранее посмотреть на сайте автобуснойстанции. В направлении заповедника ежедневно отправляется 10-20 рейсов(количество зависит от сезона). Дорога займет порядка двух с половиной часов.Попросите водителя заранее остановиться у входав Национальный парк, иначе от остановки придется довольно долго идти пешком.* -сумма ознакомительная: цена может измениться в зависимости от продолжительности поездки, времени года и сезона. Бронировать отели и покупать билеты лучше заранее, тогда получится сэкономить.