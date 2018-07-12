Президент США внезапно отменил все встречи, запланированные на полях саммита НАТО в Брюсселе. Тем не менее, Дональд Трамп уделил время для разговора с украинским лидером Петром Порошенко.

Президент США внезапно отменил все встречи, запланированныена полях саммита НАТО в Брюсселе. Тем не менее, Дональд Трамп уделил время дляразговора с украинским лидером Петром Порошенко.Официальной информации о встрече лидеров Украины и США поканет. Однако источники в окружении политиков подтвердили некоторым изданиям, чтопереговоры состоялись.У президента США было запланировано несколько двустороннихвстреч в Брюсселе. Предполагалось, что Трамп проведет переговоры с лидерамиУкраины, Грузии, Румынии и Азербайджана. Однако, прибыв на саммит НАТО,американский лидер неожиданно перекроил свой график.Под угрозой оказалась вся повестка дня форумаСевероатлантического альянса. Как сообщалось, Дональд Трамп собрал всех лидеровстран-членов НАТО и пригрозил им выходом Вашингтона из союза – если все онинемедленно не начнут выделять на оборону 2% от ВВП.При всем этом американский лидер нашел время для встречи сПетром Порошенко. Как сообщило со ссылкой на свои источники интернет-издание"Европейская правда", Порошенко и Трамп "обсудили широкий спектрвопросов, включая "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество воборонной сфере". Это подтвердили позже журналистам и в администрацииукраинского президента.Подчеркивается, что из-за смещения повестки дня переговоры проходили без приглашения прессы.Как писали Dni.Ru, Дональд Трамп, прибыв в Брюссель для участия в саммите НАТО, принялся критиковать европейских союзников за слишком малые расходы на оборону и "зависимость" от Москвы. Лидеры Старого Света боятся, что глава Белого дома договорится у них за спиной с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, на предстоящей 16 июля встрече.Канцлера ФРГ Ангелу Меркель Трамп пожурил за строительство газопровода "Северный поток – 2". Глава Белого дома заявил, что Берлин якобы находится в энергетической зависимости от Москвы.