Американский оператор Verizon анонсировал скорый запуск первой в мире коммерческой услуги широкополосного интернет-доступа в 5G-сетях. В рамках новой услуги — 5G Home — пользователям домашнего интернета в США предложат подключиться к сети 5-го поколения со средней скоростью около 300 Мбит/с.

Американский оператор Verizon анонсировал скорый запуск "первой в мире коммерческой услуги широкополосного интернет-доступа в 5G-сетях". В рамках новой услуги — 5G Home — пользователям домашнего интернета в США предложат подключиться к сети 5-го поколения со средней скоростью около 300 Мбит/с.Пиковая скорость — 1 Гбит/с. Ограничения на объем трафика не накладываются. Услуга начнет работу 1 октября. Первыми к ней смогут подключиться жители Хьюстона, Индианаполиса, Лос-Анджелеса и Сакраменто, сообщает Engadget.В первые три месяца 5G Home будет бесплатна. Далее оплата составит $50 в месяц для действующих мобильных подписчиков Verizon и $70 для остальных. В пакет включена бесплатная 3-месячная подписка на YouTube TV, а также бесплатный доступ к Apple TV 4K или Chromecast Ultra.В России внедрение 5G-сетей отложено до конца 2021-го. Как сообщил на прошлой неделе вице-премьер Максим Акимов, в российских городах-миллионниках условия для коммерческого внедрения 5G сложатся только к 4-му кварталу 2021-го года.∎Внедрение 5G в России отложили до конца 2021-го читайте такжеВ любом случае, поддерживающих 5G абонентских устройств на рынке пока нет — Motorola планирует к началу 2019-го выпустить громоздкую 5G-приставку для некоторых своих смартфонов, LG объявила о выпуске в первые месяцы 2019-го 5G-смартфона совместно с американским оператором Sprint, а Xiaomi намекнула, что сети нового стандарта будет поддерживать ее новый флагман, смартифон Mi Mix 3.