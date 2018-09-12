Осенняя выставка для ценителей прекрасного. Художники со всей области представили свои работы в масштабной совместной экспозиции. Она проводится каждый год и является своеобразным смотром для начинающих мастеров и уже признанных мэтров. В этот раз выставку посвятили 100-летию со дня рождения знаменитого писателя Александра Солженицына. Что объединяет литературу с художественным творчеством и почему экспозицию можно назвать рекордной? Расскажет Маргарита Махрова.

Осенняя выставка для ценителей прекрасного. Художники со всей области представили свои работы в масштабной совместной экспозиции. Она проводится каждый год и является своеобразным "смотром" для начинающих мастеров и уже признанных мэтров. В этот раз выставку посвятили 100-летию со дня рождения знаменитого писателя Александра Солженицына. Что объединяет литературу с художественным творчеством и почему экспозицию можно назвать рекордной? Расскажет Маргарита Махрова.Для их путешествий не нужны дороги, а свободным полётам во все времена завидовали люди. На этой выставке художник Владимир Рузин представил несколько гравюр, продолжающих авторскую серию "Птицы".Владимир Рузин, заслуженный художник России (г. Владимир): "Я сейчас осваиваю новую технику: гравюра без кислотной обработки металла. Как раз на этих сюжетах очень хорошо показывать преимущества данной техники. Это глубокая печать, выпуклости и углубления создаются особым механическим способом, не кислотным, то есть, набивается краска, и с неё печатается".Эта работа тоже посвящена природе и стихиям, но только рождалась в огне. Художница Елена Сахарова создавала её в сложной технике горячей эмали. Ей владеет очень мало мастеров даже в масштабах страны.Елена Сахарова, художник-эмальер (г. Владимир): "Я работаю с огнём, когда закладываю работу в печь. Там температура 800 градусов, 820-840, и я не могу наблюдать, что там происходит. То есть я закрываю работу, покрытую краской и всё, что там происходит - магия огня, это непредсказуемо абсолютно".Графика, скульптура, живопись - каждое произведение привлекает внимание зрителя. Цель областной художественной выставки - поразить разнообразием и богатством талантов Владимирской земли.Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала: "На этой масштабной выставке представлены самые разные виды и жанры искусства, даже ювелирные изделия. Потому что они являются настоящими произведениями искусства. Это работы мастеров из Владимира и Суздаля".Областная выставка для художников - своеобразный творческий отчёт. Она проходит каждый год, и зрители могут познакомиться как с заслуженными мастерами, так и с начинающими художниками, которые громко заявили о себе.Андрей Александров, директор Центра пропаганды изобразительного искусства: "Работы не только признанных художников, например, 11 заслуженных здесь и 1 народный художник у нас представлен, но и молодых членов Союза и совсем молодых, не являющихся членами Союза - их творческие работы показывают уровень таланта".В этом году выставка оказалась рекордной, говорят организаторы. Отбор работ для экспозиции длился несколько часов - так много было желающих. У Виталия Прадеда взяли единственную работу - портрет мэтра владимирской школы живописи - Кима Бритова. Создавался с натуры под руководством мастера ещё в 90-е.Виталий Прадед, художник-график (г. Лакинск): "Ещё 2-3 рисунка делал, но ему понравился очень вот контурный, сказал: "Этот лучше", - а вообще он советовал: "Давай так что-нибудь посерьёзнее"".Всего в экспозицию отобрали более 370 произведений искусства. Общую выставку художники решили посвятить литературному юбилею - столетию со дня рождения знаменитого писателя Александра Солженицына. Несколько лет он прожил в деревне Мильцево Гусь-Хрустального района.Дмитрий Холин, председатель Владимирского отделения Союза художников России: "Он здесь работал, писал, творил. Это всё озарено вот таким значением этой фамилии, Владимир не мог пройти мимо этого юбилея".Владимирские художники уверены: в их работах немало тем, созвучных творчеству писателя - например, тема жителей русской деревни и чуткий взгляд на родную природу. Областная художественная выставка будет работать до конца сентября.