Сократили маршрут. Со следующего понедельника маршрут №18с будет ходить из Лесного до конечной остановки на улице Балакирева. Кроме того, меняется почти весь путь следования маршрута: вместо улицы Горького автобус № 18с будет ехать через улицу Мира и дворец детского и юношеского творчества. С такой инициативой выступили городские власти. Как отнеслись к этой новости жители микрорайона и почему маршрут укоротили, разбирался Константин Миронов.

Сократили маршрут. Со следующего понедельника маршрут №18с будет ходить из Лесного до конечной остановки на улице Балакирева. Кроме того, меняется почти весь путь следования маршрута: вместо улицы Горького автобус № 18с будет ехать через улицу Мира и дворец детского и юношеского творчества. С такой инициативой выступили городские власти. Как отнеслись к этой новости жители микрорайона и почему маршрут укоротили, разбирался Константин Миронов.(мкрн.. ЛЕСНОЙ)Микрорайон Лесной - самая отдаленная точка Владимира. Уехать отсюда можно только на одном автобусе - 18с. Маршрут пролегает от остановки в самом Лесном, по трассе М-7 и заканчивается на Нижней Дуброве. Но уже в понедельник, 15 октября, схема движения изменится. Теперь 18с будет ехать до ДТЮ по улице Мира, разворачиваться и двигаться до конечной на улице Балакирева. Такое сокращение маршрута у жителей Лесного вызвало недоумение.Нина Гаврилова, житель микрорайона Лесной: "Нас устраивает, как у нас есть, и нам не надо менять! Вот все сидят - спросите! Вам надо менять? Конечно нет, а куда нам через Белый дом-то ездить? У нас там нет работы, у нас там никто не работает".Маргарита ежедневно вынуждена ездить в город на работу. А после изменения маршрута ей придётся добираться до места работы с пересадками. Как говорит девушка — это не только накладно, но и отнимет больше времени, которого и так не хватает. На маршруте работает всего 6 машин, и вовремя они подъезжают не всегда.Маргарита Карпова, житель микрорайона Лесной: "Меня не устраивает тот факт, что он неудобный, неактуальный для жителей нашего посёлка. Он проезжает по проспекту Строителей и далее заезжает на Балакирева, там нет ни торговых центров, ни крупных предприятий, организаций, куда люди бы приезжали на работы. Самый удобный маршрут был до этого. Сейчас мне неудобно добираться в гости, в Мегаторг элементарно, на Нижнюю дуброву. Мне очень неудобно".Изменением маршрута недовольны и сами сотрудники транспортной компании. Новая схема движения короче, а значит, количество пассажиров будет меньше. Выручка упадет, а вместе с ней и заработная плата.Юлия Щепкина, кондуктор маршрута 18с: "Он же обрежется, как минимум, на 20 минут, а двадцать минут - это, по крайней мере, 10 остановок, вот посчитайте, в общей сложности. Получается, что в итоге я потеряю треть зарплаты, наверняка".Новый маршрут разработали чиновники городской администрации. Новую схему движения применяют, чтобы частично перекрыть маршрут автобуса № 31. С 15 октября он закрывается из-за маленького количества пассажиров. Сотрудники мэрии уверены, что благодаря нововведению сократится разрыв между автобусами. Ведь с рынка перевозок уходит компания Бигавтотранс."Маршрут протяженностью около 30 км станет короче в целях поэтапного сокращения интервалов движения. Вместе с тем, специалисты отдела транспорта и связи учли интересы пассажиров, которые беспокоились за транспортную доступность привычных объектов: производственных и офисных площадок, учебных, детских и спортивных учреждений, больниц, поликлиник, рынков".Но почему чиновники администрации не прислушались к мнению жителей целого микрорайона? Сегодня в мэрии комментировать ситуацию отказались. Мы настоятельно рекомендуем ещёраз обратить своё внимание на изменение маршрута автобуса №18с, чтобы не уехать в другой конец города.