Владимир присоединился к акции, направленной на снижение смертности от сгустков крови. Ещё их называют тромбами. Их отрыв - это, как правило, летальный исход. От тромбов в мире умирает больше людей, чем от СПИДа, рака молочной железы и автомобильных аварий, вместе взятых.

Владимир присоединился к акции, направленной на снижение смертности от сгустков крови. Ещё их называют тромбами. Их отрыв - это, как правило, летальный исход. От тромбов в мире умирает больше людей, чем от СПИДа, рака молочной железы и автомобильных аварий, вместе взятых. В 5 раз тромбы увеличивают риск инсульта. Образованию тромбов препятствуют специальные лекарственные препараты. Они разжижают кровь. В частности, речь идёт о варфарине. Но далеко не все пациенты принимают его правильно.Маргарита Никишина, зам. главного врача поликлиники № 4 г. Владимира: "Предположим, целевой порог от 2 до 3 единиц. Когда этот показатель меняется в какую-либо сторону, мы знаем, что, либо человек неэффективно принимает лекарства, если он ниже двух единиц, либо, когда он зашкаливает выше трёх, то это угроза кровотечения".Проверять уровень свёртываемости крови показано пациентам старше сорока лет, страдающим, в первую очередь, сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Делать такой анализ желательно, как минимум, один раз в месяц. Но для этого нужно направление терапевта или кардиолога. Сегодня во Всемирный день тромбоза сделать такой анализ можно было бесплатно и без всяких направлений. Только за первый час акции уровень свёртываемости крови проверили 19 человек.Екатерина Гусева, жительница г. Владимира: "Меня муж пригласил, поскольку он здесь был. Я не в курсе была совершенно. И не знаю, пошла бы я, потому что всегда какие-то дела находятся".