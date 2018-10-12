Фанаты Алины Загитовой развернули бурную дискуссию вокруг
новой публикации в Instagram фигуристки. Несмотря на разнообразие мнений, все поклонники
сошлись в одном: Алина – красавица.
Фанаты Алины Загитовой развернули бурную дискуссию вокруг
новой публикации в Instagram фигуристки. Несмотря на разнообразие мнений, все поклонники
сошлись в одном: Алина – красавица.
Поводом для дискуссии стала фотография Загитовой, на которой
ей около 10 лет. Маленькая Алина запечатлена на снимке в костюмчике, очень
похожем на тот, в котором спортсменка выступает в последнее время.
Обсуждение развернулось вокруг цветка в волосах маленькой
Алины. Фанаты не сошлись во мнениях о том, стоит ли сегодня фигуристке добавить
такой аксессуар к своему имиджу. "Мне не хватило аксессуара в волосах взрослой
Алины, а у маленькой Алины он как раз есть", – написала одна из поклонниц
таланта фигуристки. Комментаторы тут же взялись объяснять, почему повзрослевшая
Загитова не нуждается в такой детали образа.
Но главное – все просто в восхищении. "Красавица наша
неземная. Малявкой была уже со свободолюбивым взглядом, ух", "Алина
купается в этой программе! Браво!", – на все лады расхваливают комментаторы
любимую спортсменку.
Алина Загитова недавно с триумфом выступила на турнире в
Германии, установив мировой рекорд. Фигуристка буквально влюбила в себя
немецкую публику, напоминает EG.ru. Особенно понравилось
зрителям ее показательное выступление: спортсменка предстала в образе Лары
Крофт, в обтягивающем костюме и кожаной косухе. Зрители выражали свое одобрение
бурными аплодисментами на протяжении всей программы.