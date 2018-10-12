Фанаты Алины Загитовой развернули бурную дискуссию вокруг новой публикации в Instagram фигуристки. Несмотря на разнообразие мнений, все поклонники сошлись в одном: Алина – красавица.

Фанаты Алины Загитовой развернули бурную дискуссию вокругновой публикации в Instagram фигуристки. Несмотря на разнообразие мнений, все поклонникисошлись в одном: Алина – красавица.Поводом для дискуссии стала фотография Загитовой, на которойей около 10 лет. Маленькая Алина запечатлена на снимке в костюмчике, оченьпохожем на тот, в котором спортсменка выступает в последнее время.Обсуждение развернулось вокруг цветка в волосах маленькойАлины. Фанаты не сошлись во мнениях о том, стоит ли сегодня фигуристке добавитьтакой аксессуар к своему имиджу. "Мне не хватило аксессуара в волосах взрослойАлины, а у маленькой Алины он как раз есть", – написала одна из поклонницталанта фигуристки. Комментаторы тут же взялись объяснять, почему повзрослевшаяЗагитова не нуждается в такой детали образа.Но главное – все просто в восхищении. "Красавица нашанеземная. Малявкой была уже со свободолюбивым взглядом, ух", "Алинакупается в этой программе! Браво!", – на все лады расхваливают комментаторылюбимую спортсменку.Алина Загитова недавно с триумфом выступила на турнире вГермании, установив мировой рекорд. Фигуристка буквально влюбила в себянемецкую публику, напоминает EG.ru. Особенно понравилосьзрителям ее показательное выступление: спортсменка предстала в образе ЛарыКрофт, в обтягивающем костюме и кожаной косухе. Зрители выражали свое одобрениебурными аплодисментами на протяжении всей программы.