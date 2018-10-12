Российская национальная сборная по футболу сыграла вничью с командой Швеции в рамках второго тура Лиги наций. Игра, которая проходила при полных трибунах Калининград Арены, завершилась с безголевым счетом 0:0.

Российская национальная сборная по футболу сыграла вничью с командой Швеции в рамках второго тура Лиги наций. Игра, которая проходила при полных трибунах "Калининград Арены", завершилась с безголевым счетом 0:0.Подопечные Станислава Черчесова выдали равную встречу со шведами. Матч не изобиловал большим количеством опасных моментов. И если шведская команда была особенно активна в концовке первого тайма, то россияне активизировались уже после перерыва.Самым опасным моментом у России был удар вышедшего на замену Далера Кузяева, который на 81-й минуте с линии штрафной ударил в "девятку" ворот, однако шведский голкипер спас свою команду от верного гола. Как итог, команды разошлись миром, так и не забив друг другу голов.После ничейного результата Россия сохранила первую строчку в группе 2 Лиги наций. В активе российской команды четыре очка. В следующем поединке подопечные Станислава Черчесова встретятся со своим преследователем – Турцией, которая имеет три балла. Встреча состоится в воскресенье, 14-го октября, в Сочи.