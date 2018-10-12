Французская писательница, уроженка Гваделупы Мариз Конде стала обладательницей премии по литературе за 2018 год Новой академии

Академия велацеремонии присуждения премии.Отмечается, что награда присуждена Конде за исследование эпохи колониализма, ценностей традиций и культурного наследия.Церемония награждения пройдёт 9 декабря.Отмечается, что Новая академия была создана на фоне кризиса в Шведской академии.В мае стало известно, что в Шведской академии приняли решение в 2018 году на фоне скандала из-за сексуальных домогательств. По данным The New York Times, в ноябре 2017 года 18 женщин заявили, что подверглись домогательствам со стороны фотографа Жан-Клода Арно, который тесно связан с академией.