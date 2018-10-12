В связи с проведением 13 октября 2018 года в центральной части города Москвы мероприятия «Осенний мотофестиваль» будет ограничено движение транспорта...

В связи с проведением 13 октября 2018 года в центральной части города Москвы мероприятия «Осенний мотофестиваль», в рамках которого состоится проезд мотоколонны, будет ограничено движение транспорта:В связи с подготовкой к фестивалю с 22.00 12 октября до 06.00 14 октября возможно частичное ограничение движения и стоянки автотранспорта на проспекте Академика Сахарова, улице Маши Порываевой, улице Косыгина и Университетской площади.С 11.00 13 октября до окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта по проспекту Академика Сахарова, улице Маши Порываевой, улице Садовая-Спасская, по внешне стороне Садового кольца, на участке от улицы Садовая-Сухаревской до Зубовского бульвара, по Комсомольскому проспекту, проспекту Вернадского, Университетскому проспекту, Университетской площади, улице Косыгина.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81