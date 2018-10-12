Телеведущую изуродовали на съемках Модного приговора. Теперь Дане требуется дорогостоящее лечение.

Телеведущую изуродовали на съемках "Модного приговора". Теперь Дане требуется дорогостоящее лечение.Дана Борисова долго не соглашалась участвовать в популярном шоу Первого канала "Модный приговор". Но редакторы оказались настойчивыми. "Они дежурили у меня в подъезде, докучали звонками, обещали большой гонорар, и в итоге я сломалась, – рассказала телеведущая в эксклюзивном интервью Dni.Ru. – Но, конечно, такого ада я не ожидала"."У меня тонкие волосы, которые я очень берегу, постоянно питаю, восстанавливаю и не крашу красками на основе аммиака, – вздыхает Борисова. – А на "Модном приговоре" меня посадили в кресло в комнате без зеркал, и я не видела, что происходит. Напротив меня колдовали над волосами Алены Кравец – накрутили ей полуторакилограммовый чурбан, она послал всех матом. А я поняла: что-то не так, после того как голову начало печь. Оказалось, что мне решили радикально поменять цвет волос"."После окончания съемок я не могла три дня промыть голову, – вспоминает Дана. – Мне нарастили волосы на лобную часть, посыпали все какой-то пудрой. И я в ужасе заметила, что волосы стали отпадать клочьями. Тут же поехала к специалисту, тот меня шокировал диагнозом: "Волос у вас больше нет, вам их испортили безвозвратно".Теперь стремительно лысеющей Дане ничего не остается, кроме как побриться. "Предстоит долгое лечение – надо заниматься мезотерапией и плазмолифтингом (инъекции собственной очищенной крови в голову для улучшения роста и качества волос. – Прим. ред.), покупать дорогие маски, – плачет Дана. – Я просила "Модный приговор" компенсировать мне эти траты, но там ответили, что и так подарили мне одежду. Ага, из магазина, где обувь по 700 рублей. Я готова все вернуть, только вернут ли мне здоровые волосы?""А я еще думаю: зачем мне подарили кепку на проекте, да еще и уверяли, что она мне идет, – вздыхает Борисова. – Оказывается, чтобы спрятать мои безнадежно испорченные волосы".