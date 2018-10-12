Чем ближе президентские выборы на Украине, тем больше Петр Порошенко совершает странных и хаотичных движений. По мнению политолога, руководителя Московского политического клуба Евгения Беня, лидер Незалежной для спасения своего положения может устроить очередную кровавую бойню в Донбассе.

Чемближе президентские выборы на Украине, тем больше Петр Порошенкосовершает странных и хаотичных движений. По мнению политолога,руководителя Московского политического клуба Евгения Беня, лидерНезалежной для спасения своего положения может устроить очереднуюкровавую бойню в Донбассе.Экспертполагает, что напряженность в регионе нужна украинскому лидеру дляотвлечения населения от внутренних проблем, а также укрепитьпредставления о России как об "агрессоре". "И тогда Порошенко будетполучать поддержку от своих американских хозяев, поскольку онподдерживает антироссийскую линию", – сказал аналитик в эфире радио Sputnik.Беньпрокомментировал призыв украинского лидера вооруженным силам страныприменять в Донбассе все имеющиеся средства. "Если это закончитсястолкновениями по периметру противостояния ополченцев с ВСУ, то это тожебудет на руку Порошенко, с учетом того, что ему как никогда нужнаподдержка Запада", – добавил политолог.Напомним,очередные президентские выборы на Украине пройдут весной следующегогода. И для Петра Порошенко они пока не предвещают ничего хорошего.Социологи фиксируют крайне низкий рейтинг президента Незалежной. В сентябре Социологический центр имени Михаила Драгоманова представил электоральный рейтинг главных политиков страны.Лидеромявляется бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которуюподдерживают 15,7% украинцев. За Петра Порошенко свой голос отдали быоколо 12% граждан Незалежной.Впрочем, есть данные, что рейтинг украинского лидера просел ниже 10%. Вслучае, если бы выборы состоялись в ближайшее время, Порошенко сбольшой долей вероятности проиграл бы "оранжевой принцессе".Самаже Тимошенко, кажется, в своей победе уже не сомневается. На недавнемзаседании Согласительного совета Верховной рады "оранжевая принцесса"разругалась со сторонниками президента Петра Порошенко и предрекла емускорую политическую смерть. После проигрыша на выборах, уверена бывшийпремьер-министр, украинскому лидеру придется отвечать за содеянное.На рейтинг лидера Незалежной влияют множество факторов. Негативный социально-экономический фон в стране, неурегулированностьситуации на востоке страны. Очередной удар Порошенко получил в связи срассмотрением Верховной рады его инициативы о продлении закона об особомстатусе Донбасса.Средствамассовой информации и ряд политических сил превратили Порошенко внастоящего мальчика для биться. Так, националисты развернули против негомасштабную информационную кампанию, утверждая, что принятием законалидер Незалежнойдействует на руку Кремлю. На другом фланге – условные пацифисты,упрекающие главу Украины в нежелании заканчивать войну в Донбассе,которая длится уже четыре с половиной года.