Чем
ближе президентские выборы на Украине, тем больше Петр Порошенко
совершает странных и хаотичных движений. По мнению политолога,
руководителя Московского политического клуба Евгения Беня, лидер
Незалежной для спасения своего положения может устроить очередную
кровавую бойню в Донбассе.
Чем
ближе президентские выборы на Украине, тем больше Петр Порошенко
совершает странных и хаотичных движений. По мнению политолога,
руководителя Московского политического клуба Евгения Беня, лидер
Незалежной для спасения своего положения может устроить очередную
кровавую бойню в Донбассе.
Эксперт
полагает, что напряженность в регионе нужна украинскому лидеру для
отвлечения населения от внутренних проблем, а также укрепить
представления о России как об "агрессоре". "И тогда Порошенко будет
получать поддержку от своих американских хозяев, поскольку он
поддерживает антироссийскую линию", – сказал аналитик в эфире радио Sputnik.
Бень
прокомментировал призыв украинского лидера вооруженным силам страны
применять в Донбассе все имеющиеся средства. "Если это закончится
столкновениями по периметру противостояния ополченцев с ВСУ, то это тоже
будет на руку Порошенко, с учетом того, что ему как никогда нужна
поддержка Запада", – добавил политолог.
Напомним,
очередные президентские выборы на Украине пройдут весной следующего
года. И для Петра Порошенко они пока не предвещают ничего хорошего.
Социологи фиксируют крайне низкий рейтинг президента Незалежной. В сентябре Социологический центр имени Михаила Драгоманова представил электоральный рейтинг главных политиков страны.
Лидером
является бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которую
поддерживают 15,7% украинцев. За Петра Порошенко свой голос отдали бы
около 12% граждан Незалежной.
Впрочем, есть данные, что рейтинг украинского лидера просел ниже 10%. В
случае, если бы выборы состоялись в ближайшее время, Порошенко с
большой долей вероятности проиграл бы "оранжевой принцессе".
Сама
же Тимошенко, кажется, в своей победе уже не сомневается. На недавнем
заседании Согласительного совета Верховной рады "оранжевая принцесса"
разругалась со сторонниками президента Петра Порошенко и предрекла ему
скорую политическую смерть. После проигрыша на выборах, уверена бывший
премьер-министр, украинскому лидеру придется отвечать за содеянное.
На рейтинг лидера Незалежной влияют множество факторов. Негативный социально-экономический фон в стране, неурегулированность
ситуации на востоке страны. Очередной удар Порошенко получил в связи с
рассмотрением Верховной рады его инициативы о продлении закона об особом
статусе Донбасса.
Средства
массовой информации и ряд политических сил превратили Порошенко в
настоящего мальчика для биться. Так, националисты развернули против него
масштабную информационную кампанию, утверждая, что принятием закона
лидер Незалежной
действует на руку Кремлю. На другом фланге – условные пацифисты,
упрекающие главу Украины в нежелании заканчивать войну в Донбассе,
которая длится уже четыре с половиной года.