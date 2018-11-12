Пост Эвелины Бледанс в соцсети в очередной раз заставил
подписчиков усомниться в том, что актриса ждет ребенка. Давать комментарии
журналистам по этому поводу телеведущая отказалась.
Пост Эвелины Бледанс в соцсети в очередной раз заставил
подписчиков усомниться в том, что актриса ждет ребенка. Давать комментарии
журналистам по этому поводу телеведущая отказалась.
К нерадостным выводам поклонники актрисы пришли, прочитав
откровения Бледанс в Instagram.
Телеведущая призналась, что у нее тяжело на душе. В то же время, она не желает
выкладывать свои переживания на всеобщее обозрение, а намерена писать лишь о
радостных событиях в своей жизни.
"Я хочу, чтоб на фото и видео вы видели только мои
улыбки и позитив! А если что-то не получается, если даже очень сильно больно,
пусть за кадром! Не хочу больше ничем делиться, только радость! Только улыбка!
У меня два сына, работа, солнце в душе! А мечты, оказывается, иногда могут
оставаться лишь мечтами, но надо пробовать их осуществить! И, возможно, не
сильно затягивать, чтобы вдруг не было поздно", – написала Эвелина.
Напомним, 49-летняя актриса в конце лета решилась на
процедуру ЭКО, которую ей выполнили под прицелами телекамер. Затем она
сообщила, что эмбрион прижился. Поклонники были уверены, что телеведущая на
ранних сроках беременности.
Однако позже стали возникать сомнения. Сама Бледанс о своей
беременности ничего не сообщала, да и вела себя так, как не положено будущей
матери – в частности, выполняла довольно сложные физические упражнения. Так что
для нынешних выводов подписчиков почва была подготовлена.
Добавило масла в огонь и нежелание звезды отвечать на
вопросы журналистов. "Не буду пока ничего комментировать по этому поводу.
Спасибо", – заявила Бледанс корреспонденту издания StarHit.