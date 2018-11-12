Пост Эвелины Бледанс в соцсети в очередной раз заставил подписчиков усомниться в том, что актриса ждет ребенка. Давать комментарии журналистам по этому поводу телеведущая отказалась.

Пост Эвелины Бледанс в соцсети в очередной раз заставилподписчиков усомниться в том, что актриса ждет ребенка. Давать комментариижурналистам по этому поводу телеведущая отказалась.К нерадостным выводам поклонники актрисы пришли, прочитавоткровения Бледанс в Instagram.Телеведущая призналась, что у нее тяжело на душе. В то же время, она не желаетвыкладывать свои переживания на всеобщее обозрение, а намерена писать лишь орадостных событиях в своей жизни."Я хочу, чтоб на фото и видео вы видели только моиулыбки и позитив! А если что-то не получается, если даже очень сильно больно,пусть за кадром! Не хочу больше ничем делиться, только радость! Только улыбка!У меня два сына, работа, солнце в душе! А мечты, оказывается, иногда могутоставаться лишь мечтами, но надо пробовать их осуществить! И, возможно, несильно затягивать, чтобы вдруг не было поздно", – написала Эвелина.Напомним, 49-летняя актриса в конце лета решилась напроцедуру ЭКО, которую ей выполнили под прицелами телекамер. Затем онасообщила, что эмбрион прижился. Поклонники были уверены, что телеведущая наранних сроках беременности.Однако позже стали возникать сомнения. Сама Бледанс о своейбеременности ничего не сообщала, да и вела себя так, как не положено будущейматери – в частности, выполняла довольно сложные физические упражнения. Так чтодля нынешних выводов подписчиков почва была подготовлена.Добавило масла в огонь и нежелание звезды отвечать навопросы журналистов. "Не буду пока ничего комментировать по этому поводу.Спасибо", – заявила Бледанс корреспонденту издания StarHit.