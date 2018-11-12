В свое время удачно позаимствовав у мессенджера Snapchat формат историй для Instagram и других своих продуктов, Facebook продолжает внимательно наблюдать за аналогичными потенциально перспективными трендами на рынке мобильных приложений. Компания Марка Цукерберга выпустила клон приложения TikTok под названием Lasso.

В свое время удачно позаимствовав у мессенджера Snapchat формат "историй" для Instagram и других своих продуктов, Facebook продолжает внимательно наблюдать за аналогичными потенциально перспективными трендами на рынке мобильных приложений. Компания Марка Цукерберга выпустила клон приложения TikTok под названием Lasso.Lasso для iOS и Android доступно пока только в США и, по слухам, было разработано в рекордно короткие сроки — буквально за месяц. Приложение позволяет публиковать короткие музыкальные видео, используя различные инструменты для доработки снятых роликов или фото и накладывая на них популярные мелодии.Пользователи, как и в Instagram, могут фоловить друг друга и искать видео на определенную тему по хэштегам, пишет Engadget. Причем войти в приложение можно не регистрируясь заново, просто использовав свой аккаунт в Facebook или Instagram. При желании опубликованное видео можно параллельно отправить в свой аккаунт Facebook в виде "истории", позже станет доступен и аналогичный экспорт в Instagram.∎Facebook разрешил выкладывать 3D-фоточитайте такжеКрупнейшая в мире социальная сеть пытается избавиться от имиджа клуба "для тех, кому за тридцать" и стремится всеми силами удержать и по возможности нарастить молодежную аудиторию. Приложение TikTok, на которое похоже Lasso, принадлежит самому дорогому в мире стартапу — китайской Bytedance, и является одним из самых популярных новых "социальных" приложений на Android и iOS.