Агата Муцениеце и Павел Прилучный отказались от своего подмосковного особняка. Дом неподалеку от Яхромы выставлен на продажу.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный отказались от своегоподмосковного особняка. Дом неподалеку от Яхромы выставлен на продажу.Совсем недавно Агата Муцениеце вместе с мужем ПавломПрилучным и детьми переехали в новый двухэтажный дом в Москве. Прежний дом вподмосковном поселке Деденево, построенный буквально своими руками, супругивыставили на продажу за сумму в 24,7 миллиона рублей.Двухэтажный дом в стиле прованс Агата Муцениеце и ПавелПрилучный построили несколько лет около города Яхрома. Тогда дети былималенькие, и пара хотела, чтобы дети росли и крепли на свежем воздухе. Однако,в сентябре старший сын Тимофей пошел в школу, и возить его в столичное учебноезаведение каждый день с утра тяжело.Звезда сериала "Мажор" принял решение продатьособняк и купить квартиру побольше в Москве. Дом выставили на продажу. Высокуюцену супруги объясняют тем, что дом былвыполнен по индивидуальному заказу и стоит своих денег. Панорамные окна, полы сподогревом, просторная гостиная с камином и пять спален. Рядом вся необходимаяинфраструктура: банки, магазины, развлекательные и спортивные комплексы,медицинские и образовательные учреждения, рестораны и даже спа-центр.Общая площадь коттеджа составляет 245 квадратных метров, изних жилая – 170 квадратных метров. Также на земельном участке площадью 14 сотокесть русская и финская баня, гараж на два автомобиля и детская.Муцениеце признается, что на седьмом небе от счастья – она судовольствием занимается обустройством и дизайном нового жилища. Первым деломАгата решила, что в доме нужно создать ощущение праздника и обвила его гирляндами.