Агата Муцениеце и Павел Прилучный отказались от своего
подмосковного особняка. Дом неподалеку от Яхромы выставлен на продажу.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный отказались от своего
подмосковного особняка. Дом неподалеку от Яхромы выставлен на продажу.
Совсем недавно Агата Муцениеце вместе с мужем Павлом
Прилучным и детьми переехали в новый двухэтажный дом в Москве. Прежний дом в
подмосковном поселке Деденево, построенный буквально своими руками, супруги
выставили на продажу за сумму в 24,7 миллиона рублей.
Двухэтажный дом в стиле прованс Агата Муцениеце и Павел
Прилучный построили несколько лет около города Яхрома. Тогда дети были
маленькие, и пара хотела, чтобы дети росли и крепли на свежем воздухе. Однако,
в сентябре старший сын Тимофей пошел в школу, и возить его в столичное учебное
заведение каждый день с утра тяжело.
Звезда сериала "Мажор" принял решение продать
особняк и купить квартиру побольше в Москве. Дом выставили на продажу. Высокую
цену супруги объясняют тем, что дом был
выполнен по индивидуальному заказу и стоит своих денег. Панорамные окна, полы с
подогревом, просторная гостиная с камином и пять спален. Рядом вся необходимая
инфраструктура: банки, магазины, развлекательные и спортивные комплексы,
медицинские и образовательные учреждения, рестораны и даже спа-центр.
Общая площадь коттеджа составляет 245 квадратных метров, из
них жилая – 170 квадратных метров. Также на земельном участке площадью 14 соток
есть русская и финская баня, гараж на два автомобиля и детская.
Муцениеце признается, что на седьмом небе от счастья – она с
удовольствием занимается обустройством и дизайном нового жилища. Первым делом
Агата решила, что в доме нужно создать ощущение праздника и обвила его гирляндами.