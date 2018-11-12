Чем заняты головы актрис порнофильмов во время съемок? - таким вопросом задались журналисты издания Vice. Выяснилось, что мысли сотрудниц секс-индустрии не особо отличаются от размышлений их сверстников, трудящихся в офисе какой-либо компании.

Чем заняты головы актрис порнофильмов во время съемок? -таким вопросом задались журналисты издания Vice. Выяснилось, что мыслисотрудниц секс-индустрии не особо отличаются от размышлений их сверстников,трудящихся в офисе какой-либо компании.Опрос проводили среди участниц порно-кастинга известной австралийскойкомпании. Трудящиеся эротического фронта без стеснения рассказали, какие мыслипосещают их во время нелегкой работы на съемочной площадке.Как выяснилось, непосредственно о работе думают в процессесъемок немногие. Так, порнозвезда Джесси Ли Пирс перед камерой беспокоится отом, действительно ли она нравится партнеру или он просто притворяется. Но иона во время же сольных сцен переключается на мысли о доме."На таких съемках можно расслабиться, поэтому мой разумможет задаваться вопросами о том, что делает моя кошка", – призналась Джесси.Заботится о том, чтобы занять правильное положениеотносительно камеры, актриса Блейк Уайлд. По ее словам, она наслаждаетсяпроцессом во время работы, но он не так уж сильно ее возбуждает. А к концусцены девушка думает только о еде. "Что я съем после съемок? Какая пиццамне достанется? Осталось ли у меня дома пиво?" Примерно такие вопросы менязаботят", – рассказала Блейк.Актриса Мэдисон во время съемок сцен орального секса постояннопрокручивает у себя в голове песни. Это помогает ей правильно рассчитыватьвремя, быть в правильном настроении и синхронизировать свои движения спартенром. Самой подходящей композицией для этой цели актриса назвала BlackVelvet.