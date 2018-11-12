Чем заняты головы актрис порнофильмов во время съемок? -
таким вопросом задались журналисты издания Vice. Выяснилось, что мысли
сотрудниц секс-индустрии не особо отличаются от размышлений их сверстников,
трудящихся в офисе какой-либо компании.
Чем заняты головы актрис порнофильмов во время съемок? -
таким вопросом задались журналисты издания Vice. Выяснилось, что мысли
сотрудниц секс-индустрии не особо отличаются от размышлений их сверстников,
трудящихся в офисе какой-либо компании.
Опрос проводили среди участниц порно-кастинга известной австралийской
компании. Трудящиеся эротического фронта без стеснения рассказали, какие мысли
посещают их во время нелегкой работы на съемочной площадке.
Как выяснилось, непосредственно о работе думают в процессе
съемок немногие. Так, порнозвезда Джесси Ли Пирс перед камерой беспокоится о
том, действительно ли она нравится партнеру или он просто притворяется. Но и
она во время же сольных сцен переключается на мысли о доме.
"На таких съемках можно расслабиться, поэтому мой разум
может задаваться вопросами о том, что делает моя кошка", – призналась Джесси.
Заботится о том, чтобы занять правильное положение
относительно камеры, актриса Блейк Уайлд. По ее словам, она наслаждается
процессом во время работы, но он не так уж сильно ее возбуждает. А к концу
сцены девушка думает только о еде. "Что я съем после съемок? Какая пицца
мне достанется? Осталось ли у меня дома пиво?" Примерно такие вопросы меня
заботят", – рассказала Блейк.
Актриса Мэдисон во время съемок сцен орального секса постоянно
прокручивает у себя в голове песни. Это помогает ей правильно рассчитывать
время, быть в правильном настроении и синхронизировать свои движения с
партенром. Самой подходящей композицией для этой цели актриса назвала Black
Velvet.