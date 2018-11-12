Мужчины родом из республики Татарстан

Мужчины родом из республики ТатарстанВ Муроме транспортные полицейские получили сообщение о том, что к прибывающему поезду из Москвы в Нижневартовск требуется наряд правоохранителей. Трое жителей Татарстана стали дебоширить прямо в вагоне.Мужчины возрастом от 26 до 68 лет распивали спиртное в поезде. Изрядно напившись, они мешали отдыху пассажиров и работе поездной бригады. Они выражали явное неуважение к окружающим, сопровождающееся «трехэтажным» матом.Сотрудники полиции сняли нарушителей с поезда и оформили на них протокол за административное нарушение - мелкое хулиганство. Максимальное наказание, которое им грозит - арест на срок до 15 суток.