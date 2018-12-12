В квартире задержанного были обнаружены два сигнальных револьвера, два пистолета, 21 патрон калибра 9 мм, а также составные части огнестрельного оружия...

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из уголовного розыска УВД по ЮАО и сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали 32-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном хранении оружия.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном хранении оружия. В ходе обследования места жительства задержанного были обнаружены и изъяты предметы, похожие на оружие и боеприпасы.Согласно результатам исследования изъятое является двумя сигнальными револьверами и двумя пистолетами, в конструкцию которых внесены изменения, 21 патроном калибра 9 мм, относящимся к штатным боеприпасам, а также составные части огнестрельного оружия.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22