Проголосуй за Владимир. На интернет-сайте «Город России. Национальный выбор» открыто голосование за самый символичный, красивый и узнаваемый город России

Проголосуй за Владимир. На интернет-сайте Город России. Национальный выбор открыто голосование за самый символичный, красивый и узнаваемый город России. Проект знакомит с историей и культурой областных центров, предлагает уникальные фотографии, описание достопримечательностей и памятников архитектуры. Голосование ежегодное, участвовать в нём до конца декабря может любой пользователь сети. У каждого владимирца есть возможность поддержать родной город. Проголосовать с одного IP-адреса можно не чаще одного раза в сутки, регистрация на сайте не требуется. Но для защиты от накруток организаторы ввели один барьер: после того, как вы нажмёте на кнопку "голосовать", сайт предложит картинку с недостающими пазлами. Голос засчитывается только после того, как картинка будет собрана правильно. Владимир пока в этом голосовании в середине, занимает 43-е место из 85. Станет ли наш город национальным выбором - станет ясно 30 декабря.