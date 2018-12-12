Президент России заинтересовался массовыми отменами по всей стране концертов рэп-исполнителей. Владимир Путин был не в курсе этих случаев и дал поручение узнать, по каким причинам молодым рэперам не дают выступать.

Президент России заинтересовался массовыми отменами по всейстране концертов рэп-исполнителей. Владимир Путин был не в курсе этих случаев идал поручение узнать, по каким причинам молодым рэперам не дают выступать.О том, что Путин проявил интерес к этой теме на встрече справозащитниками, рассказала уполномоченный по правам человека ТатьянаМоскалькова."Оказывается, это не единичный случай, а достаточно, видимо,системный. И для президента это был новый вопрос, он сказал, что надо выяснятьпричины", – сказала омбудсмен.Она также сообщила, что направила запрос в московскуюпрокуратуру в связи с информацией об отмене концертов, полученной от московскихстудентов, передает .В последнее время сразу в нескольких регионах были отменены концертырэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и"Френдзона". Во многом это связано с тем, что в текстах песен некоторыхисполнителей встречаются ненормативная лексика и скрытая пропаганда наркотиков.На днях группу рэп-исполнителей пригласили в Госдуму. Навстрече было принято решение о создание экспертного совета по культуре при молодежномпарламенте. Он будет помогать наладить взаимодействие между властями и молодежнымиисполнителями.Рэпер Птаха после беседы на Охотном Ряду назвал это решение идеальнымвариантом. Он также развеял устойчивый миф о том, что рэп оказывает решающее влияниина детей. Рэперы не виноваты, воспитывать должны родители, сказал Птаха.В свою очередь в Думеотметили, что на афишах концертов тех музыкантов, которые используютненормативную лексику в своих песнях, необходимо ставить маркировку"18+", но запрещать выступления таких исполнителей нет смысла.