Президент России заинтересовался массовыми отменами по всей
стране концертов рэп-исполнителей. Владимир Путин был не в курсе этих случаев и
дал поручение узнать, по каким причинам молодым рэперам не дают выступать.
Президент России заинтересовался массовыми отменами по всей
стране концертов рэп-исполнителей. Владимир Путин был не в курсе этих случаев и
дал поручение узнать, по каким причинам молодым рэперам не дают выступать.
О том, что Путин проявил интерес к этой теме на встрече с
правозащитниками, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна
Москалькова."Оказывается, это не единичный случай, а достаточно, видимо,
системный. И для президента это был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять
причины", – сказала омбудсмен.
Она также сообщила, что направила запрос в московскую
прокуратуру в связи с информацией об отмене концертов, полученной от московских
студентов, передает .
В последнее время сразу в нескольких регионах были отменены концерты
рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и
"Френдзона". Во многом это связано с тем, что в текстах песен некоторых
исполнителей встречаются ненормативная лексика и скрытая пропаганда наркотиков.
На днях группу рэп-исполнителей пригласили в Госдуму. На
встрече было принято решение о создание экспертного совета по культуре при молодежном
парламенте. Он будет помогать наладить взаимодействие между властями и молодежными
исполнителями.
Рэпер Птаха после беседы на Охотном Ряду назвал это решение идеальным
вариантом. Он также развеял устойчивый миф о том, что рэп оказывает решающее влиянии
на детей. Рэперы не виноваты, воспитывать должны родители, сказал Птаха.
В свою очередь в Думе
отметили, что на афишах концертов тех музыкантов, которые используют
ненормативную лексику в своих песнях, необходимо ставить маркировку
"18+", но запрещать выступления таких исполнителей нет смысла.