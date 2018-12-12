Злоумышленник, воспользовавшись доверительными отношениями с работодателем и имея свободный доступ в дом, незаконно завладел личными сбережениями...

Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Красносельское» г. Москвы задержали 51-летнего приезжего мужчину по подозрению в краже денежных средств в размере около 2,5 млн рублей.Ранее в полицию с сообщением о краже обратилась 52-летняя жительница Подмосковья. По словам женщины, она обнаружила, что из дома похищены денежные средства в размере около 2,5 млн рублей.По данному факту следственными органами территориального отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался приезжий, которого женщина наняла в качестве помощника по хозяйству. Воспользовавшись доверительными отношениями со своим работодателем и имея свободный доступ в дом, мужчина незаконно завладел ее личными сбережениями. Похищенным злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38