Поп-группа Serebro представила новый клип на песню Пятница. В ролике встречаются отсылки к скандальным событиям и популярным персонам, в частности, здесь воспроизводится драка, которую устроили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в кафе.

Поп-группа Serebro представила новый клип на песню "Пятница". В ролике встречаются отсылки к скандальным событиям и популярным персонам, в частности,здесь воспроизводится драка, которуюустроили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в кафе.В клипетри певицы приходят в клуб, где встречают двух футболистов, похожих на нападающего "Зенита" и полузащитника "Краснодара". Спортсмены жадно едят крылышки и бургеры. Вдруг они начинают агрессивносмотреть на интеллигентного мужчину, напоминающего Дениса Пака, но солистки вовремя предотвращают конфликт.Serebro провозглашают себя законодательницами трендов: певицы бреют рэпера, похожего на Фейса, выбирают образ для парня, напоминающего Элджея. Они даже подсказали ненастоящему Ильичу движениядля клипа LittleBig "SKIBIDI". Кроме того, они помогли мужчинам, похожим на Александра Петрова и Руслана Боширова, выбрать место для отдыха – Солсбери.Однако невсем пользователям Сети понравился такой насыщенный отсылками клип: "Что я только чтопосмотрела?", "Если честно, Серебро скатилось на нет, клипы уже не те, и песнине ахти", "Что за дичь?".Кто-то вообще заявил, что это видео продвигает "разврат, пьянство и разгульную жизнь" среди молодежи. Но и были и комментаторы, которые оценил юмор певиц: "Трек качает, клип с юмором и достаточно качественный! Не всегда же лирику выпускать!".Ранеесообщалось, что поиск новых солисток для группы Serebro продолжается. Максим Фадеев настоялна том, чтобы участие в кастинге принимали только девушки с естественной красотой, ане те, у кого "накачанные губы и грудь". По мнению продюсера, естественность нравится мужчинам больше, передает .