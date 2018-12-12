Впервые в день Конституции Российской Федерации в УВМ ГУ МВД России по г. Москве состоялась церемония принятия Присяги и вручение паспортов...

Впервые в день Конституции Российской Федерации в УВМ ГУ МВД России по г. Москве состоялась церемония принятия Присяги и вручение паспортов.«Более года назад произошли изменения в законодательстве, в соответствии с которыми иностранные граждане и лица без гражданства, приобретающие гражданство Российской Федерации, обязаны принять Присягу», - пояснил заместитель начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Игорь Дудник.Для иностранных граждан и лиц без гражданства это долгожданная процедура, которая упростит им проживание и работу в стране. Это знаковое событие является неким стимулом в дальнейшем вести ответственный образ жизни, чтить традиции и историю России.«Теперь я гражданин России, и это счастье. Я так долго ждал этого момента, и теперь я являюсь частью огромной страны!» - поделился радостью один из участников церемонии.Всем кандидатам были вручены паспорта и памятные брошюры с текстом Конституции РФ.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве