Произошла утечка дизельного топлива

Произошла утечка дизельного топливаВо Владимирской области перевернулся бензовоз. Днем 12 декабря недалеко от населенного пункта Смыково в Судогодском районе автомобиль опрокинулся в кювет, сообщает пресс-служба регионального МЧС.В результате происшествия из ёмкости бензовоза произошла утечка дизельного топлива. К счастью, в ДТП никто не пострадал.На месте аварии работали спасатели, которые создали пенную завесу, чтобы не допустить возгорания автомобиля. В ликвидации последствий ДТП принимали участие 9 человек и 4 спецмашины.