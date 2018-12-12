Битва поклонников Алины Загитовой с ее противниками в
соцсетях набирает обороты. Страдает от этого сама фигуристка, на которую после
проигрыша японке на Гран-при обрушилась волна негатива.
Битва поклонников Алины Загитовой с ее противниками в
соцсетях набирает обороты. Страдает от этого сама фигуристка, на которую после
проигрыша японке на Гран-при обрушилась волна негатива.
Российская фигуристка Алина Загитова вернулась из канадского
Ванкувера – о чем не замедлила поставить в известность своих подписчиков в Instagram. Однако, кроме
восторженных приветствий и поздравлений, спортсменка получила и очередную
порцию негативных и язвительных комментариев.
"Ах, красава! Надеюсь красавица научилась проигрывать и
больше не будет лезть впереди победительницы Рики. А то не очень красиво
получилось, хотя тыж вроде скромная, должна знать как себя вести", – написал
один из пользователей (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
К сожалению, это не единственный подобный комментарий под
постом Алины. И во многом тут вина ее несдержанных фанатов, которые резко
отреагировали на критику их кумира после выступления Алины в финале Гран-при. В
некоторых комментариях даже содержатся угрозы в адрес спортсменки.
Поклонники Загитовой теперь, как могут, стараются поддержать
фигуристку. "Красавица, наша гордость!!!Не расстраивайся, все у тебя
впереди! Это твой такой путь и ты должна пройти, а мы тебя любим и будем
любить! Работай спокойно, удачи тебе!!!!", – пишет подписчик Загитовой.
Напомним, что двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая
раскритиковала выступление Алины, завоевавшей серебро в Ванкувере. Слуцкая
отметила, что Загитова допустила несколько ошибок. Поклонников Алины этот
комментарий крайне возмутил, некоторые даже пожелали смерти прославленной
фигуристке.