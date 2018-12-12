Битва поклонников Алины Загитовой с ее противниками в соцсетях набирает обороты. Страдает от этого сама фигуристка, на которую после проигрыша японке на Гран-при обрушилась волна негатива.

Битва поклонников Алины Загитовой с ее противниками всоцсетях набирает обороты. Страдает от этого сама фигуристка, на которую послепроигрыша японке на Гран-при обрушилась волна негатива.Российская фигуристка Алина Загитова вернулась из канадскогоВанкувера – о чем не замедлила поставить в известность своих подписчиков в Instagram. Однако, кромевосторженных приветствий и поздравлений, спортсменка получила и очереднуюпорцию негативных и язвительных комментариев."Ах, красава! Надеюсь красавица научилась проигрывать ибольше не будет лезть впереди победительницы Рики. А то не очень красивополучилось, хотя тыж вроде скромная, должна знать как себя вести", – написалодин из пользователей (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).К сожалению, это не единственный подобный комментарий подпостом Алины. И во многом тут вина ее несдержанных фанатов, которые резкоотреагировали на критику их кумира после выступления Алины в финале Гран-при. Внекоторых комментариях даже содержатся угрозы в адрес спортсменки.Поклонники Загитовой теперь, как могут, стараются поддержатьфигуристку. "Красавица, наша гордость!!!Не расстраивайся, все у тебявпереди! Это твой такой путь и ты должна пройти, а мы тебя любим и будемлюбить! Работай спокойно, удачи тебе!!!!", – пишет подписчик Загитовой.Напомним, что двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкаяраскритиковала выступление Алины, завоевавшей серебро в Ванкувере. Слуцкаяотметила, что Загитова допустила несколько ошибок. Поклонников Алины этоткомментарий крайне возмутил, некоторые даже пожелали смерти прославленнойфигуристке.