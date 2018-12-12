Реновация территории Соловьиного пруда. Жители поблагодарили мэрию за ещё одно благоустроенное общественное пространство.

Реновация территории Соловьиного пруда. Жители поблагодарили мэрию за ещё одно благоустроенное общественное пространство. Водоём очистили, пешеходные дорожки заасфальтировали, поставили скамейки, сделали спортплощадку с безопасным покрытием. Теперь здесь хорошо отдыхать и летом, и зимой. В то же время - встречаются странные просьбы. Одна жительница попросила убрать несколько фонарей. Неожиданно. Учитывая, что количество световых объектов соответствует нормативу. В целом можно говорить, что пруд спасён. Засыпать его не будут, чтобы потом на этом месте построить многоэтажку. А ведь именно такие слухи ходили всего несколько лет назад.