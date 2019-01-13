Российский юрист Наталья Весельницкая, которую в США обвинили в препятствовании правосудию, не собирается отправляться туда, чтобы предстать перед судом. Однако она готова ответить на все вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера дистанционно, но подобных запросов пока не поступало.

Российский юрист Наталья Весельницкая, которую в США обвинили в препятствовании правосудию, не собирается отправляться туда, чтобы предстать перед судом. Однако она готова ответить на все вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера дистанционно, но подобных запросов пока не поступало.В Штатах обвинения против Весельницкой связали с расследованием о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года, напоминает телеканал "Россия 24". Российский адвокат попала в поле зрения американских СМИ после того, как стало известно, что в июне 2016-го она встречалась с приближенными Дональда Трампа, якобы для того, чтобы слить компромат на Хиллари Клинтон. Позже выяснилось, что встреча действительно была, но речь тогда шла о программе усыновления.