СМИ сообщают о множестве пострадавших в результате взрыва, прогремевшего субботним утром на улице Тревиз в IX округе Парижа. Кроме того, по неподтвержденным пока данным, в результате инцидента погиб как минимум один человек.

Поврежденные дома, пожар, искореженные автомобили и разбитые витрины – один из очевидцев снял на камеру мобильного телефона последствия взрыва, прогремевшего на улице Тревиз в IX округе Парижа.Напомним, что ЧП на правом берегу Сены произошло утром в субботу, 12 января.Стали поступать первые сведения о жертвах. ТАСС со ссылкой на французские СМИ сообщает, что значительное количество людей получили травмы. Однако точное число пострадавших пока не уточняется.Кроме того, по сведениям, ожидающим официального подтверждения, один человек погиб.